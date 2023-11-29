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Воював в Афганістані та був учасником шоу «МастерШеф». Згадаймо 71-річного Миколу Молокова

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Воював в Афганістані та був учасником шоу «МастерШеф». Згадаймо 71-річного Миколу Молокова
Молоков проводив інструктажі з бойової справи
фото з відкритих джерел

До останніх днів свого життя чоловік боронив Україну в складі полку ім. Кастуся Калиновського

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Миколу Молокова.

Серце 71-річного Миколи Молокова (позивний МММ) зупинилося 10 листопада 2023 року на полігоні, де він тренував бійців.

«Є люди, які несуть у собі світло, і воно неймовірним чином осяює шлях тих, хто поруч. Таким був наш вчитель «Захисту України» Молоков Микола Миколайович. Сьогодні він відійшов у засвіти. Це була людина, яка є прикладом для наслідування. Людина з великої літери, яка своїм оптимізмом і бажанням жити підтримувала кожного з нас. До останніх днів свого життя він боронив нашу країну в складі полку ім. Кастуся Калиновського», – повідомили про загибель військового у Київській спеціалізованій школі №76 ім. Олеся Гончара. 

Микола народився в Росії. Після школи навчався у Київському вищому танковому інженерному училищі та військовій академії. У 1991 році чоловік приєднався до лав ЗСУ. В армії пройшов шлях від лейтенанта до полковника. За його плечима – майже три роки війни в Афганістані. Після звільнення з війська Микола Миколайович займався будівельним бізнесом, а згодом двічі повертався в армію – у 2014 та 2022 роках.

Микола Молоков відстоював незалежність України з 2014 року
Микола Молоков відстоював незалежність України з 2014 року
фото з відкритих джерел

У Молокова був цукровий діабет, кардіосклероз судин головного мозку та видалений жовчний міхур.

У 2014 році полковника у відставці не брали на війну через вік. Та згодом він домігся свого й став інструктором із виживання в полку «Азов». Коли повернувся до цивільного життя, Микола Миколайович викладав дисципліну «Захист України» у київській школі.

Пан Микола спеціалізувався на військовій розвідці та навчав військовослужбовців навичок виживання
Пан Микола спеціалізувався на військовій розвідці та навчав військовослужбовців навичок виживання
фото з відкритих джерел

Чоловік добре відомий завдяки участі в шостому сезоні кулінарного телепроєкту «МастерШеф», де його називали «енерджайзером». Загалом він узяв участь у кількох телешоу та зіграв епізодичні ролі у двох фільмах. Офіцер вів активний спосіб життя, підтримував гарну фізичну форму: стрибав із парашутом, ходив у походи та займався джампінгом.

Коли розпочалася повномасштабна війна, Микола Миколайович пішов у тероборону, але через вік йому там знову відмовили. Полковник розумів, що може бути корисним, тож не міг сидіти без діла. Він зв’язався з полком ім. Кастуся Калиновського, де став інструктором.

Микола Молоков був найстаршим бійцем у білоруському батальйоні
Микола Молоков був найстаршим бійцем у білоруському батальйоні
фото з відкритих джерел

«Українці усвідомили себе як націю і це – велика справа. І навіть я, росіянин, повністю на їхньому боці, хоча всі мої стосунки з родичами в Росії зіпсувалися. Ми просто знаємо, що є сестра і племінники, а вони знають, що є дядько. А тут із родичами ми дружні. А взагалі у цій війні Україна класна і я радий, що я в цій країні. Тут усе краще, ніж у Росії»,  говорив у одному зі своїх інтерв’ю Микола Миколайович.

Тренуючи бійців полку ім. Кастуся Калиновського, чоловік мріяв разом із ними заїхати на танку в Мінськ і докладав максимум зусиль, аби зробити цей підрозділ міцним. У полку він був найстаршим бійцем.

«Микола для нас був вельми важливою фігурою. Від самого початку допомагав нашому підрозділу навчатися. Усі хлопці його дуже поважали, він був душею компанії. Завжди був веселим, розповідав цікаві історії… Це велика втрата для нас», – розповів військовий із позивним Кос. 

Люди, які знали МММ, вдячні йому за підготовку бійців. Адже це врятувало на війні життя не одного воїна.

Смерть Миколи Миколайовича стала важкою втратою для його рідних. «Дідусь, ти хотів прожити до 111 років, будував плани на життя після перемоги, але, на жаль, життя все зробило по-своєму. Ти покинув нас занадто рано. Нам тебе не вистачатиме. Спочивай з миром, друже», – написав у соцмережах онук військового Євген Молоков. 

Микола Молоков помер у 71 рік
Микола Молоков помер у 71 рік
фото з відкритих джерел

У пам’яті знайомих та друзів Микола Миколайович залишився дуже енергійною та веселою людиною.

«Людина шаленої енергії. Людина неймовірного оптимізму, людина-свято. І найвідданіший патріот України. Саме таким був полковник Микола Молоков, саме таким його запам'ятаю я та всі, хто мав честь бути знайомим. Про його життя можна знімати фільм та писати книгу, настільки яскравою та багатогранною особистістю він був.

Військовий, інструктор з виживання та військової підготовки, який назавжди лишиться прикладом мужності для багатьох поколінь, які мали честь навчатися та служити під керівництвом Миколи Миколайовича… Все, що він робив, завжди було на повну, з максимальною віддачею та неймовірним позитивом», – поділилася спогадами про полковника волонтерка Ніна Шепетуха. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

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Теги: пам'ять смерть військові

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