«Хлопців били й саджали на шпагати». Розвідник розповів про полон у Таганрозі
Олксандр Нємков: «Спілкування заключалося лише в тому, щоб давити на людей і ламати їх, принижувати»
Український розвідник Олександр Нємков, який брав участь в авіапрориві на «Азовсталь», пробув у російському полоні в Таганрозі 120 днів і схуд на 40 кг. Про жахливі тортури з боку російських загарбників він розповів в інтерв’ю tsn.ua.
За словами війсьвокого, у корпусах, де тримали наших військових, перші дні було настільки холодно, що деякі полонені просиналися від судом у тілі.
Крім того, у полоні росіяни встановлювали жорстокі правила. Наприклад, ходити можна було тільки з заплющеними очима, дивитися в підлогу, а пересуватися лише буквою «г». Ба більше, полоненим не дозволяли спілкуватися зі співкамерниками.
«Підходили люди, які говорили, щоб ми розповіли про їхній герб, потім скільки пір'я у орла. Ми так з хлопцями говорили, цікаво, він сам знає, скільки пір'я у того орла чи кольорів у цієї всієї єрунди? Думаю, що ні. Спілкування заключалося лише в тому, щоб давити на людей і ламати їх, принижувати. Іншого спілкування з ними не було. Ті, хто нормально спілкувався, там не затримувалися. І це було рівно декілька годин, може день і все», – поділився спогадами Нємков.
Розвідник розповів, що вранці росіяни перевіряли камери, виганяли всіх із них, били і саджали назад.
«Така ж процедура і в обід була. Били кого як: руками, ногами, рідше кийками. Розтягували хлопців, саджали на шпагати і все тому інше», – сказав військовий.
Нагадаємо, що вчора в мережі з'явилося відео, на якому видно, як група російських окупантів розстрілює двох українських військових, які виходять із бліндажу і здаються в полон. Інформацію про страту наших бійців підтвердило управління стратегічних комунікацій ЗСУ. В Офісі генпрокурора розповіли, що страта українських військовополонених сталася в районі села Степове Покровського району Донецької області.
Згодом Збройні сили ліквідували окупантів, які розстріляли полонених українських бійців біля Степового на Авдіївському напрямку.
Коментарі — 0