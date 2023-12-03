Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Хлопців били й саджали на шпагати». Розвідник розповів про полон у Таганрозі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Хлопців били й саджали на шпагати». Розвідник розповів про полон у Таганрозі
Український розвідник Олександр Нємков
фото: скриншот відео tsn.ua

Олксандр Нємков: «Спілкування заключалося лише в тому, щоб давити на людей і ламати їх, принижувати»

Український розвідник Олександр Нємков, який брав участь в авіапрориві на «Азовсталь», пробув у російському полоні в Таганрозі 120 днів і схуд на 40 кг. Про жахливі тортури з боку російських загарбників він розповів в інтерв’ю tsn.ua.

За словами війсьвокого, у корпусах, де тримали наших військових, перші дні було настільки холодно, що деякі полонені просиналися від судом у тілі.

Крім того, у полоні росіяни встановлювали жорстокі правила. Наприклад, ходити можна було тільки з заплющеними очима, дивитися в підлогу, а пересуватися лише буквою «г». Ба більше, полоненим не дозволяли спілкуватися зі співкамерниками.

«Підходили люди, які говорили, щоб ми розповіли про їхній герб, потім скільки пір'я у орла. Ми так з хлопцями говорили, цікаво, він сам знає, скільки пір'я у того орла чи кольорів у цієї всієї єрунди? Думаю, що ні. Спілкування заключалося лише в тому, щоб давити на людей і ламати їх, принижувати. Іншого спілкування з ними не було. Ті, хто нормально спілкувався, там не затримувалися. І це було рівно декілька годин, може день і все», – поділився спогадами Нємков.

Розвідник розповів, що вранці росіяни перевіряли камери, виганяли всіх із них, били і саджали назад.

«Така ж процедура і в обід була. Били кого як: руками, ногами, рідше кийками. Розтягували хлопців, саджали на шпагати і все тому інше», – сказав військовий.

Нагадаємо, що вчора в мережі з'явилося відео, на якому видно, як група російських окупантів розстрілює двох українських військових, які виходять із бліндажу і здаються в полон. Інформацію про страту наших бійців підтвердило управління стратегічних комунікацій ЗСУ. В Офісі генпрокурора розповіли, що страта українських військовополонених сталася в районі села Степове Покровського району Донецької області.

Згодом Збройні сили ліквідували окупантів, які розстріляли полонених українських бійців біля Степового на Авдіївському напрямку. 

Теги: ЗСУ полон військові ворог

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Агресор не питає про мотивацію перебування в орбіті руского міра – він просто констатує факт цього перебування. І приходить
Громадяни чи «соотєчественнікі». Хто переможе?
23 листопада, 11:40
Україна не має протидії авіабомбам
Окупанти вперше вдарили по ЗСУ модифікованими касетними авіабомбами – ISW
20 листопада, 08:19
Десятки втрат спричинив удар по рашистах, які були присутні на церемонії нагородження чи концерті в Кумачовому
Окупанти зазнають втрат далеко від лінії фронту – британська розвідка
24 листопада, 10:58

Події в Україні

«Хлопців били й саджали на шпагати». Розвідник розповів про полон у Таганрозі
«Хлопців били й саджали на шпагати». Розвідник розповів про полон у Таганрозі
В Україні завили сирени повітряної тривоги
В Україні завили сирени повітряної тривоги
Повітряні сили повідомили, яку зброю росіяни все частіше застосовують на фронті
Повітряні сили повідомили, яку зброю росіяни все частіше застосовують на фронті
ЗСУ знищили окупантів, які стратили полонених українських бійців
ЗСУ знищили окупантів, які стратили полонених українських бійців
Ситуація в регіонах: ворог гатив по житлових будинках на Чернігівщині та атакував дронами Миколаївщину
Ситуація в регіонах: ворог гатив по житлових будинках на Чернігівщині та атакував дронами Миколаївщину
Скільки території окупувала Росія, а скільки – звільнили ЗСУ. Дані на початок зими 2023 року
Скільки території окупувала Росія, а скільки – звільнили ЗСУ. Дані на початок зими 2023 року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
Авто залишилося посеред дороги: працівники військкомату забрали водія прямісінько з вантажівки
71K
Угорщина відреагувала на заборону виїзду Порошенка, напад у Франції: головне за ніч
51K
Скільки російських окупантів перебуває в Україні. Офіс Залужного назвав приголомшливу цифру
13K
Мобілізація в Україні: скільки людей ще потрібно ЗСУ
11K
Скільки території окупувала Росія, а скільки – звільнили ЗСУ. Дані на початок зими 2023 року
9711
3 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Угорщина відреагувала на заборону виїзду Порошенка, напад у Франції: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Мокрий сніг та туман у низці областей: прогноз погоди на 3 грудня
Сьогодні, 04:05
3 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Ворог активізувався на Запоріжжі, намагаючись відбити позиції – Генштаб
Вчора, 07:25
Чому нема масованих ракетних ударів РФ по Україні? ЗСУ знайшли пояснення
Вчора, 07:13
Аварії на дорогах України, вибух у Дніпрі: головне за ніч
Вчора, 06:40

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua