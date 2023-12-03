«Хлопців били й саджали на шпагати». Розвідник розповів про полон у Таганрозі

Олксандр Нємков: «Спілкування заключалося лише в тому, щоб давити на людей і ламати їх, принижувати»

Український розвідник Олександр Нємков, який брав участь в авіапрориві на «Азовсталь», пробув у російському полоні в Таганрозі 120 днів і схуд на 40 кг. Про жахливі тортури з боку російських загарбників він розповів в інтерв’ю tsn.ua.

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За словами війсьвокого, у корпусах, де тримали наших військових, перші дні було настільки холодно, що деякі полонені просиналися від судом у тілі.

Крім того, у полоні росіяни встановлювали жорстокі правила. Наприклад, ходити можна було тільки з заплющеними очима, дивитися в підлогу, а пересуватися лише буквою «г». Ба більше, полоненим не дозволяли спілкуватися зі співкамерниками.

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«Підходили люди, які говорили, щоб ми розповіли про їхній герб, потім скільки пір'я у орла. Ми так з хлопцями говорили, цікаво, він сам знає, скільки пір'я у того орла чи кольорів у цієї всієї єрунди? Думаю, що ні. Спілкування заключалося лише в тому, щоб давити на людей і ламати їх, принижувати. Іншого спілкування з ними не було. Ті, хто нормально спілкувався, там не затримувалися. І це було рівно декілька годин, може день і все», – поділився спогадами Нємков.

Розвідник розповів, що вранці росіяни перевіряли камери, виганяли всіх із них, били і саджали назад.

«Така ж процедура і в обід була. Били кого як: руками, ногами, рідше кийками. Розтягували хлопців, саджали на шпагати і все тому інше», – сказав військовий.

Нагадаємо, що вчора в мережі з'явилося відео, на якому видно, як група російських окупантів розстрілює двох українських військових, які виходять із бліндажу і здаються в полон. Інформацію про страту наших бійців підтвердило управління стратегічних комунікацій ЗСУ. В Офісі генпрокурора розповіли, що страта українських військовополонених сталася в районі села Степове Покровського району Донецької області.

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Згодом Збройні сили ліквідували окупантів, які розстріляли полонених українських бійців біля Степового на Авдіївському напрямку.