Протести у Білорусі: в день «інавгурації» Лукашенка затримали 259 осіб
ЗМІ повідомили про застосування силовиками перцевого газу і постріли в повітря для розгону демонстрантів у МінськуУ Білорусі на акціях протесту в день «інавгурації» Олександра Лукашенка, 23 вересня, затримано 259 осіб.
Про це повідомляє правозахисний центр Весна.
Уточнюється, що близько 20 із них пізніше відпустили.
Більшість затримань припали на Мінськ. Також силовики затримували людей і в інших містах Білорусі, в тому числі у Гродно, Гомелі, Борисові і Могильові.
У Telegram-каналі БелТА опубліковано відео, як силовики заводять затриманих на територію Радянського РУВС Мінська.
Як повідомляє Інтерфакс-Захід, офіційний представник ГУВС Мінміськвиконкому повідомила, що в середу у Мінську «на несанкціонованих акціях протесту затримано кілька десятків осіб».
ЗМІ повідомили про застосування силовиками перцевого газу і постріли в повітря для розгону демонстрантів у Мінську.
Нагадаємо, українська держава не вважає легітимною «інавгурацію» президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Раніше Словаччина і Литва розцінили інавгурацію Лукашенка як фарс і нелегітимність.
Офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт також заявив, що країна не визнає Лукашенка президентом Білорусі навіть після «інавгурації».
Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу зазначив, що «інавгурація» Лукашенка йде врозріз з усіма принципами демократії й він утратив свій мандат.
До слова, білоруська опозиція має намір провести безстрокову акцію протесту після інавгурації Олександра Лукашенка, який у середу провів таємну інавгурацію і вступив на посаду президента республіки.
Telegram-канал NEXTA live анонсував масові акції у всіх містах Білорусі, які розпочнуться сьогодні о 18:00. Противників режиму Лукашенка закликають збиратися в центрах своїх міст на відомі точки збору. Детальний план протестів обіцяють оприлюднити пізніше. Водіїв також закликають блокувати дороги, створювати затори і підтримувати протестуючих. Крім того, на неділю, 27 вересня, запланована нова масштабна акція.