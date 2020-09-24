Протести у Білорусі: в день «інавгурації» Лукашенка затримали 259 осіб



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Затримання у Мінську 23 вересня Фото: Tut.by

ЗМІ повідомили про застосування силовиками перцевого газу і постріли в повітря для розгону демонстрантів у Мінську

У Білорусі на акціях протесту в день «інавгурації» Олександра Лукашенка, 23 вересня, затримано 259 осіб.

Про це повідомляє правозахисний центр Весна.

Уточнюється, що близько 20 із них пізніше відпустили.

Більшість затримань припали на Мінськ. Також силовики затримували людей і в інших містах Білорусі, в тому числі у Гродно, Гомелі, Борисові і Могильові.

У Telegram-каналі БелТА опубліковано відео, як силовики заводять затриманих на територію Радянського РУВС Мінська.

Як повідомляє Інтерфакс-Захід, офіційний представник ГУВС Мінміськвиконкому повідомила, що в середу у Мінську «на несанкціонованих акціях протесту затримано кілька десятків осіб».

ЗМІ повідомили про застосування силовиками перцевого газу і постріли в повітря для розгону демонстрантів у Мінську.

Нагадаємо, українська держава не вважає легітимною «інавгурацію» президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Раніше Словаччина і Литва розцінили інавгурацію Лукашенка як фарс і нелегітимність.