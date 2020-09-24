«Чи то образи, чи то претензії»: Лукашенко відповів на реакцію світу на «інавгурацію»



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Олександр Лукашенко здивований реакцією світу на його інавгурацією

Лукашенко заявив про «неконструктивну позицію» сусідніх держав

Президент Білорусі Олександр Лукашенко відповів на заяви іноземних держав та міжнародних інституцій щодо проведення таємної інавгурації. Про це повідомляє Белта у своєму Telegram-каналі.

Лукашенко зазначив «неконструктивну позицію», яку займають окремі держави щодо Білорусі. «Особливо, що дивно, сусіди. Сусіди від бога, їх не вибирають, і ми приречені жити разом, дружити. Але виявляється, що не завжди так. Сусідні держави, особливо Польща, ви знаєте, яку позицію зайняли. Навіть щодо вчорашньої інавгурації якась чи то образа, чи то претензії, що ми не повідомили полякам, литовцям, українцям, чехам чи ще комусь, що будемо проводити цей захід», - поскаржився Лукашенко.

Він додав, що відповідно до білоруського законодавства влада не мала «взагалі когось попереджати» про інавгурацію.

Як повідомлялося, 23 вересня Лукашенко таємно вступив на посаду президента Білорусі, церемонія інавгурації відбулася в Палаці Незалежності в Мінську. Церемонію заздалегідь не анонсували.

Нагадаємо, українська держава не вважає легітимною інавгурацію Лукашенка.

ЄС не визнає легітимність Олександра Лукашенка та закликав до проведення нових вільних виборів у Білорусі.