Протести в Білорусі: українського журналіста Щоголева відпустили із СІЗО
Сергій Щоголев, якого затримали 1 вересня у Мінську, звільнений з-під варти
Затриманого під час протестів у Білорусі українця Сергія Щоголева відпустили з-під варти.
Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
«Громадянин України Сергій Щоголев, якого затримали 1 вересня у Мінську, звільнений з-під варти. Стан його здоров'я задовільний, скарг на умови утримання він не висловлював», – додав Кулеба.
Зазначимо, що Щоголев працює фотографом «Комсомольської правди в Білорусі» під псевдонімом Святослав Зоркий.
Гарні новини. Громадянин України Сергій Щоголев, якого затримали 1 вересня у Мінську, звільнений з-під варти. Стан його здоров'я задовільний, скарг на умови утримання він не висловлював. Дякую Посольству в Білорусі та нашим консулам за якісну роботу і підтримку співвітчизника.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 4, 2020
Нагадаємо, 4 вересня міністр оборони Білорусі звинуватив Україну у спробі перевороту.
Як повідомлялося, Лукашенко заявив, що протестами в Білорусі керують з-за кордону, у тому числі, і з України.
До слова, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив Україну в перекиданні у Білорусь сотень екстремістів для дестабілізації ситуації в країні.
Раніше МЗС повідомило, що Україна припинила всі контакти з Білоруссю.
Нагадаємо, колишній президент Європейської ради і голова Європейської народної партії Дональд Туск заявив, що в 2014 році Олександр Лукашенко пропонував Євросоюзу створити союз України і Білорусі та планував стати президентом обох країн.
Як відомо, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.