Протести в Білорусі: українського журналіста Щоголева відпустили із СІЗО



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Українця затримали 1 вересня Архівне фото

Сергій Щоголев, якого затримали 1 вересня у Мінську, звільнений з-під варти

Затриманого під час протестів у Білорусі українця Сергія Щоголева відпустили з-під варти.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Громадянин України Сергій Щоголев, якого затримали 1 вересня у Мінську, звільнений з-під варти. Стан його здоров'я задовільний, скарг на умови утримання він не висловлював», – додав Кулеба.

Зазначимо, що Щоголев працює фотографом «Комсомольської правди в Білорусі» під псевдонімом Святослав Зоркий.

Гарні новини. Громадянин України Сергій Щоголев, якого затримали 1 вересня у Мінську, звільнений з-під варти. Стан його здоров'я задовільний, скарг на умови утримання він не висловлював. Дякую Посольству в Білорусі та нашим консулам за якісну роботу і підтримку співвітчизника. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 4, 2020

Нагадаємо, 4 вересня міністр оборони Білорусі звинуватив Україну у спробі перевороту.

Як повідомлялося, Лукашенко заявив, що протестами в Білорусі керують з-за кордону, у тому числі, і з України.

До слова, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив Україну в перекиданні у Білорусь сотень екстремістів для дестабілізації ситуації в країні.

Раніше МЗС повідомило, що Україна припинила всі контакти з Білоруссю.

Нагадаємо, колишній президент Європейської ради і голова Європейської народної партії Дональд Туск заявив, що в 2014 році Олександр Лукашенко пропонував Євросоюзу створити союз України і Білорусі та планував стати президентом обох країн.

Як відомо, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.