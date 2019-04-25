У РФ заявили, що російський паспорт не дає права отримувати російську пенсію



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Питання призначення і виплати пенсій жителям, так званих, «ДНР/ЛНР» регулюється Угодою про гарантії прав громадян СНД в галузі пенсійного забезпечення від 1992 року, з якої Україна не вийшла, - росЗМІ

Призначення російських пенсій можливе тільки після переїзду до Росії, - Пенсійний фонд РФ

У Пенсійному фонді РФ пояснили порядок отримання російських пенсій жителями окупованих районів Донбасу. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише «Еспресо».

За даними Пенсійного фонду РФ, призначення російських пенсій можливе тільки після переїзду до Росії на постійне проживання. «Жителям окупованих територій, незважаючи на отримання паспортів РФ, пенсії повинна платити Україна», - вважають у РФ.

«Пенсії призначає і виплачує держава постійного проживання особи незалежно від її громадянства (Росії або України). У зв'язку з цим російські пенсії громадянам, які постійно проживають в Україні, в тому числі, в Донецькій і Луганській областях, не призначаються», - повідомив Пенсійний фонд РФ.

У РФ зазначили, що питання призначення і виплати пенсій жителям, так званих, «ДНР/ЛНР» регулюється Угодою про гарантії прав громадян СНД в галузі пенсійного забезпечення від 1992 року, з якої Україна не вийшла.

«Пенсії будуть призначатися в загальному порядку», - запевнили у фонді.

Як повідомлялося раніше, президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів так званих «Донецької і Луганської народних республік».

Документ передбачає, що заява про прийом в громадянство від жителів самопроголошених республік має розглядатися не довше трьох місяців.

Постійний представник України при організації Володимир Єльченко повідомив, що Україна звернулася до Ради безпеки ООН через указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів для жителів «ЛНР» та «ДНР».

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав українців на Донбасі не брати громадянство Росії.

Президент Петро Порошенко заявив, що Росія готується до наступного кроку агресії проти України – анексії українського Донбасу або створення російського анклаву в Україні.

Нагадаємо, Радбез ООН збереться на засідання щодо України через указ Путіна