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    Голова штабу «Слуги народу» каже, що підстав не довіряти «куму Медведчука», який потрапив до списку, нема

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    <span>Керівник штабу &laquo;Слуги народу&raquo; Олександр Корнієнко&nbsp;</span> - Голова штабу «Слуги народу» каже, що підстав не довіряти «куму Медведчука», який потрапив до списку, нема
    Керівник штабу «Слуги народу» Олександр Корнієнко 
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Олександр Корнієнко: Коли є якась велика спільна мета, вона може пересилювати минулі зв’язки

    Керівник штабу «Слуги народу» Олександр Корнієнко заявив, що у них немає підстав не довіряти «куму Медведчука» Андрію Холодову, що він незнайомий з одіозним політиком. Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

    «У нас просто нема підстав не довіряти тому ж Андрію Холодову, коли він каже, що особисто не знайомий з Медведчуком, а це його дружина є кумою Оксани Марченко. Так само у нас нема підстав не довіряти кандидатам, які на даний момент нам обіцяють той рівень довіри і співпраці в майбутній фракції, який всіх має задовольнити», - розповів керівник штабу.

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    Він наголосив, що коли є якась велика спільна мета, вона може пересилювати минулі зв’язки.

    На зауваження, що справа навіть не в зв’язках, а в тому що депутатів можуть банально перекупити, Корнієнко відповів: «Це ми розуміємо. Треба, звичайно, бути готовими до того, що такі речі  можуть відбуватись. Проте я можу забитися, що протягом року у нас ніхто не «стушкується». Чому року – тому що перший рік парламенту буде визначальним для наступного життя країни».

    Керівник штабу «Слуги народу» впевнений, що через рік депутатам вже не буде сенсу переходити в інші фракції.

    «Якщо протягом цього року ми зможемо зробити хоча б половину того, що маємо зробити для швидких реформ, то далі вже не буде сенсу комусь «тушкуватись» чи якось криво голосувати, тому що просто всі ці механізми припинять працювати», - пояснив він.

    Відповідаючи на питання, чи не хоче штаб пропонувати якісь законодавчі ініціативи проти «тушкування», чи це вже взагалі кріпацтво буде, керівник штабу «Слуги народу» резюмував: «Ми так можемо спуститися в якісь, умовно кажучи, «азійські» варіанти, які не дуже потрібні демократичній європейській країні».

    Нагадаємо, в кінці червня в «Слузі народу» повідомили що кандидати у народні депутати від цієї партії підписують Меморандум про відповідальність, в якому зокрема, передбачене зобов’язання добровільно скласти повноваження у разі порушення ключових принципів партії.

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