Шефір: Путін сяде з нами за стіл переговорів, але їх ще потрібно ретельно підготувати



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Перший помічник президента України Володимира Зеленського Сергій Шефір

Перший помічник президента України: Президент – не професія, президентом стає людина з будь-якої сфери, а потім від неї раптом вимагають відповідей на запитання

Півтора місяця на посту глави держави – це недостатній строк, щоб «усе вирішити» стосовно переговорів із Росією щодо Донбасу, заявив у інтерв'ю LB.ua, опублікованому 18 липня, перший помічник президента України Володимира Зеленського Сергій Шефір.

Журналістка запитала про перспективи переговорів Зеленського із президентом Росії Володимиром Путіним. «Уявімо собі, що сидять за одним столом Володимир Олександрович та Володимир Володимирович. Путін каже: «Добре, вирішуємо питання з Донбасом, але забудьте про Крим». Інакше цей діалог відбутися просто не може», – сказала вона.

«Це ваша думка... Відповість «ні», бо Крим – український», – заявив Шефір.

«Наступна репліка Путіна: «Розмову закінчено, і тему Донбасу теж закрито», – сказала журналістка.

«Чому ви все в чорно-білих тонах уявляєте? От ви знаєте, як вирішити це питання?» – відповів Шефір. Журналістка сказала, що ні, але вона і не балотується у президенти.

«Президент – не професія. Президентом стає людина з будь-якої сфери, а потім від неї раптом вимагають відповідей на всі запитання. Не все знає президент... Півтора місяця – не строк, за який можна все вирішити. Знаю, ми готуємося до переговорів. Але для того, щоб вони правильно відбулися, їх треба ретельно підготувати», – заявив помічник Зеленського.

На запитання, чому Путін має йти на переговори стосовно Донбасу, якщо він не хоче навіть виконувати рішення Міжнародного морського трибуналу і відпустити українських моряків, Шефір сказав: «Ви знаєте, Путін така людина, яка, по-моєму, нікому нічого не винна. У нас є впевненість, що ми досягнемо цих переговорів, що він сяде з нами за стіл».

«Ми показуємо свої кроки – розвели війська в Станиці Луганській, хочемо побудувати міст, відновили мінський процес. Усіма своїми діями, а також під час виступів президент каже, що готовий до переговорів. Не так просто, щоб Росія відповіла, але, думаю, що ще кілька кроків, і ми прийдемо до діалогу. У мене є внутрішня впевненість. Не може це далі так тривати, треба вже виходити з цього піке в нашій країні», – додав перший помічник президента.

8 липня Зеленський запропонував Путіну провести в Мінську переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Зеленський повідомив, що на переговорах з Путіним також мають бути присутні американський лідер Дональд Трамп, прем’єр Великої Британії Тереза Мей, канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон.

Як повідомлялося, у четвер, 11 липня, відбулася перша телефонна розмоваЗеленського з Путіним, на якій обговорювалася низка тем, у тому числі звільнення українських військовополонених моряків.

Путін після розмови із Зеленським зібрав Радбез.