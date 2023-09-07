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Країна ЄС відмовилася екстрадувати українських чоловіків

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Країна ЄС відмовилася екстрадувати українських чоловіків
фото ілюстративне

В Австрії у списках вимушених переселенців зареєстровано 14 тисяч українських чоловіків віком від 18 до 54 років

Влада Австрії не видаватиме Україні чоловіків призовного віку, придатних до військової служби. Про це повідомляє портал Exxpress із посиланням на заяву спікера міністерства внутрішніх справ країни.

Зазначається, що влада ставитиметься до запитів про екстрадицію як до «масового посягання на державність Австрії».

«Ми ніколи цього не зробили б. Це була б спроба втручання в нашу систему надання притулку і в нашу державність, Австрія не може на це піти», – заявили в МВС.

Видання зазначає, що зараз в Австрії у списках вимушених переселенців зареєстровано 14 тисяч українських чоловіків віком від 18 до 54 років – це приблизно 28 батальйонів для ЗСУ.

Нагадаємо, триває 561-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 34 бойових зіткнення. Ворог завдав чотири ракетних, 62 авіаційних ударів, здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Теги: Австрія війна Україна українці

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