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Бельгійський генерал порівняв F-16 для України із простроченими ліками

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Бельгійський генерал порівняв F-16 для України із простроченими ліками
Генерал-лейтенант Фредерік Гетінк розкритикував винищувачі F-16 для України
фото: Jonas Roosen/blg

Генерал-лейтенант Фредерік Гетінк: «Ці літаки вже налітали стільки годин, що їхня конструкція просто зносилася»

Поставки винищувачів F-16, що плануються до списання в Бельгії, неможливі, оскільки машини зношені і створять загрозу життю пілотів, це «як постачати прострочені ліки в Африку». Про це заявив начальник управління матеріального забезпечення армії Бельгії генерал-лейтенант Фредерік Гетінк в інтерв'ю виданню De Standaard.

Раніше Бельгія підтвердила готовність навчати українських пілотів для роботи на F-16, але постачання самих машин виключила, пояснивши таку позицію тим, що літаки «активно використовуються у країнах Балтії для охорони повітряного простору країн НАТО та бельгійського повітряного простору».

«Справа не в тому, що ми не хочемо цього робити, але коли наші літаки вирушають на пенсію, вони зношені. Ці літаки вже налітали стільки годин, що їхня конструкція просто зносилася. Не можна відправляти в Україну літаки, які ви самі вже не використовуватимете», – сказав бельгійський генерал. Він додав, що Бельгія «вже відправила в Україну автоматичну зброю, бронемашини Lynx та понад 200 вантажівок Volvo, а також боєприпаси, паливо та медикаменти».

«Однак це не означає, що ми незабаром зможемо відправити на Україну старі F-16, як тільки нам буде поставлено перші F-35», – наголосив генерал.

За його словами, «аргумент про те, що самі українці навряд чи дотримуватимуться суворих правил щодо максимальної кількості льотних годин, не витримує критики».

«Це та сама аргументація, що і для ліків з майже минулим терміном придатності. Ви все ще відправляєте їх до Африки? Якщо ви відправите в Україну літак, який вже небезпечний і у якого, як ви знаєте, є тріщини в корпусі, ви ризикуєте поставити під загрозу життя пілота», – пояснив він свою позицію.

Нагадаємо, Бельгія передасть Україні зенітні ракети RIM-7 Sea Sparrow, які вона викупила у Німеччини. Усього Бельгія викупила вісім таких ракет.  Зазначимо, що раніше Німеччина використовувала Sea Sparrow на своїх фрегатах типу «Бремен», але зараз вивела їх з експлуатації. Усього Бельгія викупила вісім таких ракет. 

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Теги: ЗСУ Бельгія літак машини українці боєприпаси винищувач

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