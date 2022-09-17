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Рада може дозволити сідати за кермо автомобіля неповнолітним

Альона Боженко
glavcom.ua
Рада може дозволити сідати за кермо автомобіля неповнолітним
В Україні можуть дозволити керування легковим автомобілем неповнолітнім
фото: pravda.com

В українських автошколах навчатись водінню транспортних засобів категорії В можна з 16 років

У Верховній Раді зареєстровано Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо керування автомобілями, яким передбачається дозволити керування легковим автомобілем з 16 років. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Згідно з законопроєктом, особи, які досягли 16-річного віку за письмовою нотаріально засвідченою згодою батьків, можуть керувати транспортними засобами категорії В, якщо вони оснащені автоматичною коробкою передач.

Якщо ж на автомобілі встановлено механічну коробку передач, то такими машинами, згідно з проєктом закону, можуть керувати особи, які досягли 17-річного віку.

«У разі заподіяння шкоди іншій особі, неповнолітня особа несе відповідальність за таку шкоду. А саме, відповідає за заподіяну ним шкоду самостійно на загальних підставах. У разі відсутності у неповнолітньої особи майна, достатнього для відшкодування заподіяної нею шкоди, ця шкода відшкодовується її батьками або піклувальником, якщо вони не доведуть, що збитки були завдані не з їхньої вини», – йдеться у тексті закону.

Зауважимо, сьогодні в українських автошколах навчатись водінню транспортних засобів категорії В можна з 16 років, але їздити дорогами загального користування дозволяється лише після досягнення 18 років.

Нагадаємо, в Україні з 1 вересня відбулися деякі зміни, які безпосередньо стосуються водіїв.  Зокрема водії можуть в електронному вигляді укладати договори міжнародного страхування «Зелена картка».

Теги: Верховна Рада водій страхування авто

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