Рада може дозволити сідати за кермо автомобіля неповнолітним

В українських автошколах навчатись водінню транспортних засобів категорії В можна з 16 років

У Верховній Раді зареєстровано Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо керування автомобілями, яким передбачається дозволити керування легковим автомобілем з 16 років. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Згідно з законопроєктом, особи, які досягли 16-річного віку за письмовою нотаріально засвідченою згодою батьків, можуть керувати транспортними засобами категорії В, якщо вони оснащені автоматичною коробкою передач.

Якщо ж на автомобілі встановлено механічну коробку передач, то такими машинами, згідно з проєктом закону, можуть керувати особи, які досягли 17-річного віку.

«У разі заподіяння шкоди іншій особі, неповнолітня особа несе відповідальність за таку шкоду. А саме, відповідає за заподіяну ним шкоду самостійно на загальних підставах. У разі відсутності у неповнолітньої особи майна, достатнього для відшкодування заподіяної нею шкоди, ця шкода відшкодовується її батьками або піклувальником, якщо вони не доведуть, що збитки були завдані не з їхньої вини», – йдеться у тексті закону.

Зауважимо, сьогодні в українських автошколах навчатись водінню транспортних засобів категорії В можна з 16 років, але їздити дорогами загального користування дозволяється лише після досягнення 18 років.

Нагадаємо, в Україні з 1 вересня відбулися деякі зміни, які безпосередньо стосуються водіїв. Зокрема водії можуть в електронному вигляді укладати договори міжнародного страхування «Зелена картка».