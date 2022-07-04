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    Авто

    Паливна криза: Шмигаль звернувся до власників автомобілів

    Електромобілі можуть завозитися в Україну без обмежень - Паливна криза: Шмигаль звернувся до власників автомобілів
    Електромобілі можуть завозитися в Україну без обмежень
    фото з відкритих джерел

    Уряд просить громадян переходити на електротранспорт

    Уряд стимулює громадян купувати електричні автомобілі. Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив LB.ua в інтерв'ю, яке було опубліковано 3 липня.

    «Ми стимулюємо і просимо наших громадян переходити на електротранспорт, що значно краще і з точки зору екології, і з точки зору наявності більших електроенергоресурсів», – сказав він.

    Прем'єр-міністр зазначив, що українці вже стикалися з паливною кризою після того, як російські окупанти знищували сховища, нафтопереробні підприємства та «навіть автозаправні станції».

    «Тому електромобілі – це пріоритет, і ми політично даємо такий сигнал і формуємо можливість», – заявив Шмигаль. Він наголосив, що уряд стимулює громадян купувати електромобілі.

    «Електромобілі можуть завозитися в Україну без обмежень і без жодних платежів, сплат податків. Знову ж таки, вони можуть реєструватися через «Дію», – пояснив Шмигаль.

    Раніше Кабмін спрогнозував, коли в Україні подешевшає пальне.

    Раніше повідомлялося, що в Україні можуть повернути держрегулювання цін на бензин та дизель після того, як ситуація з дефіцитом палива у країні стабілізується.

    До слова, 17 травня Кабінет міністрів України призупинив державне регулювання цін на пальне. З операторами ринку досягнута домовленість про максимальну вартість бензину і дизельного палива на АЗС. Уряд очікує, що максимальні ціни на дизельне пальне не перевищать 58 грн/л, а на бензин – 52 грн/л.

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    Теги: росія окупанти війна бензин ціни Електромобілі криза українці АЗС Україна уряд окупація Денис Шмигаль пальне дизельне пальне електротранспорт #stoprussia
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    Паливна криза: Шмигаль звернувся до власників автомобілів