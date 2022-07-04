Паливна криза: Шмигаль звернувся до власників автомобілів

Електромобілі можуть завозитися в Україну без обмежень

Уряд просить громадян переходити на електротранспорт

Уряд стимулює громадян купувати електричні автомобілі. Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив LB.ua в інтерв'ю, яке було опубліковано 3 липня.

«Ми стимулюємо і просимо наших громадян переходити на електротранспорт, що значно краще і з точки зору екології, і з точки зору наявності більших електроенергоресурсів», – сказав він.

Прем'єр-міністр зазначив, що українці вже стикалися з паливною кризою після того, як російські окупанти знищували сховища, нафтопереробні підприємства та «навіть автозаправні станції».

«Тому електромобілі – це пріоритет, і ми політично даємо такий сигнал і формуємо можливість», – заявив Шмигаль. Він наголосив, що уряд стимулює громадян купувати електромобілі.

«Електромобілі можуть завозитися в Україну без обмежень і без жодних платежів, сплат податків. Знову ж таки, вони можуть реєструватися через «Дію», – пояснив Шмигаль.

Раніше Кабмін спрогнозував, коли в Україні подешевшає пальне.

Раніше повідомлялося, що в Україні можуть повернути держрегулювання цін на бензин та дизель після того, як ситуація з дефіцитом палива у країні стабілізується.

До слова, 17 травня Кабінет міністрів України призупинив державне регулювання цін на пальне. З операторами ринку досягнута домовленість про максимальну вартість бензину і дизельного палива на АЗС. Уряд очікує, що максимальні ціни на дизельне пальне не перевищать 58 грн/л, а на бензин – 52 грн/л.