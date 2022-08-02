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Ринок нових автомобілів в Україні зріс майже на третину

Альона Боженко
Сьогодні, 04:27 glavcom.ua
Ринок нових автомобілів в Україні зріс майже на третину
У липні українці купили майже чотири тисячі нових автомобілів
фото із відкритих джерел

Перше місце з продажу утримує Toyota з часткою в 15% ринку

У липні в Україні було продано майже чотири тисячі нових автомобілів, що на 28% більше, ніж у червні поточного року, і на 60% менше, ніж у липні 2021 року. По це повідомляє Autoconsulting.

За підсумками місяця перше місце з продажу утримує Toyota з часткою в 15% ринку (459 машин). На другому місці з 339 проданими авто виявився Volkswagen, третє місце в липні зайняли автомобілі марки Chery, всього продано 401 автомобіль.

Китайський бренд скористався пільговим розмитненням і встиг ввезти значну кількість автомобілів. У липні найпопулярнішим автомобілем в Україні став кросовер Chery Tiggo 4, якому вдалося обійти навіть Toyota RAV4.

У п'ятірці лідерів ринку також присутні Renault з результатом в 262 продані машини і Hyundai, яких вдалося реалізувати 245 авто.

Нагадаємо, уряд дозволив ввозити в Україну електромобілі без сплати мита. Тим самим влада стимулює українців купувати електротранспорт, оскільки це значно екологічніше та бюджетніше, особливо в умовах війни.

Нагадаємо, із 1 липня розмитнення авто знову платне.

На початку квітня в Україні набув чинності закон №7190П, який на час воєнного стану скасовував мита, ПДВ та акциз на розмитнення автомобілів.

У перші тижні війни автомобілі з-за кордону в Україну ввозилися лише для потреб військових, евакуації громадян та доставляння гуманітарних вантажів. А через місяць після масштабного військового вторгнення Верховна Рада скасувала податки та збори на імпорт автомобілів для всіх громадян.

Читайте також: Розмитнення авто в умовах воєнного стану: що треба знати
Теги: авторинок автомобіль Україна економіка

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