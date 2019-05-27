Нардеп про три роки урядування Гройсмана: До Вінниці хороша дорога. От і всі досягнення



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Керівник партії «Хвиля», чинний нардеп Віктор Чумак Фото: facebook.com/vik.chumak

Віктор Чумак вважає, що Володимиру Гройсману попри все є за що сказати «дякую»

Народний депутат Віктор Чумак назвав брехнею слова глави уряду Володимира Гройсмана про те, що економіка 12 місяців поспіль зростала. Про це парламентар заявив «Главкому», коментуючи відставку прем’єра, оголошену цього тижня.

«Тому що зростання на 3% в рік – це в принципі стагнація на фоні світового зростання. Уряд Гройсмана казав, що він будував дороги. Вибачте, я вночі їхав з Харкова до Києва, 500 км дороги, з яких 300 км повністю вбиті. А це траса між двома столицями! Мені треба їхати в Одесу в неділю. І я з жахом думаю, як це зробити. Зате від Житомира до Вінниці хороша дорога. От, напевно, і всі досягнення», - пояснив Чумак.

Він додав, що Гройсман йому точно позитивно не запам’ятався. «Хіба що забезпеченням більш-менш стабільної ситуації з гривнею, адже ми не відчули різких коливань курсу», - додав нардеп.

На думку Чумака, проблема наших політиків у тому, що вони не відчувають злам епохи. «Практично всі, хто був причетний до державної політики, зокрема й Гройсман, скоро не будуть сприйматися як політики з майбутнім. Адже відбувається пошук абсолютно іншої моделі: діджиталізація політики, діджиталізація відносин. Те, про що ми зараз говоримо, стане архаїчним. Ідуть нові люди. Починається епоха сорокарічних, які приходять до влади і все роблять по-іншому. А Гройсман, на жаль, прийшов з Петром Олексійовичем Порошенком. І як би він не хотів, він буде з ним асоціюватися. А Порошенко – це невдалий кейс української політики», - переконаний нардеп.

Проте Чумак вважає, що Гройсману є за що сказати «дякую»: «Людина працювала, нас не трясло від урядових криз». «Але ситуація така, що величезний вплив на державну урядову політику здійснював президент. І ось те, що робив уряд, здійснювалося під впливом президентських лобістських груп. Звинувачувати Володимира Борисовича у всіх гріхах уряду неправильно, тому що там (у Кабміні) була половина людей, які в принципі орієнтувалися на Порошенка. Гройсман – заручник цієї системи. Він не захотів її ламати, став її частиною», - підсумував нардеп.

Як повідомлялось, 20 травня Володимир Гройсман оголосив, що подасть у відставку.

Під час інавгураційної промови Володимир Зеленський розкритикував уряд і закликав прем’єра та міністрів звільнитись.

Гройсман у відповідь закликав Зеленського негайно внести кандидатуру на посаду прем’єра. Він також заявив, що братиме участь у виборах до Верховної Ради.

Напередодні віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе публічно розкритикувала свого шефа за відставку. «Я була категорично проти відставки уряду. Я – за відповідальність й спадкоємність реформ, європейської та євроатлантичної інтеграції. Я – за нову якість політики, відповідно до європейських принципів, а не за постійне руйнування попередніх напрацювань наступними урядами», –зазначила вона.