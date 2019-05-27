У «Демальянсі» назвали дурницею ідею Вакарчука не брати колишніх депутатів у список



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На зїзді партії «Голос» лідер політсили Святослав Вакарчук запропонує не включати до списку чинних депутатів Верховної Ради

Гацько вважає, що Вакарчук більше втратить, коли не братиме досвідчених політиків до списку

Лідер партії «Демальянс» Василь Гацько назвав дурницею ідею музиканта і очільника партії «Голос» Святослава Вакарчука не брати колишніх депутатів до партійного списку. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому». «З точки зору продажу політичного продукту виборцю, це може зіграти якусь роль. Така собі нова форма політичного маркетингу, - визнає Гацько. – Але, чесно кажучи, я вважаю, що це дурниця».

На думку політика, Вакарчук більше втратить, коли не братиме колишніх депутатів до списку своєї партії, ніж набуде.

«Є народні депутати, зокрема і в нинішньому парламенті, які гідні того, аби бути представленими в наступному. Якщо він відправить їх на мажоритарні округи, то фактично їх зіллє», - заявляє лідер партії «Демальянс».

Як повідомлялося, на зїзді партії «Голос» лідер політсили Святослав Вакарчук запропонує не включати до списку чинних депутатів Верховної Ради. «Тих із них, кого виборці вже знають за ефективність і порядність, «Голос» підтримає на округах», – уточнили у прес-службі.

16 травня Вакарчук повідомив, що йде на вибори до Верховної Ради з партією «Голос», і що він не взяв ні копійки від олігархів.

Вакарчук також представив декількох членів своєї команди – колишній заступник міністра економрозвитку і торгівлі Юлія Клименко, Ярослав Юрчишин з Transparency International Україна, член-кореспондент академії медичних наук Юрій Соколов, «кіборг» Андрій Шараскін («Богема»), в.о. глави Одеської ОДА (2016-2017 рр.) Соломія Бобровська.

Вакарчук також озвучив п’ять тез, з якими піде на вибори.

У вівторок, 21 травня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня. Указ про розпуск Ради вже набув чинності.