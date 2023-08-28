Медзабезпечення ЗСУ суттєво покращено: Безугла розповіла подробиці

у Комітеті Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки покращили медичне забезпечення військових

У Раді розповіли про важливі кроки з покращення забезпечення наших захисників

З моменту повномасштабного вторгнення російських окупантів розкрилося чимало проблем із забезпеченням ЗСУ. У наших захисників виявився гострий брак як озброєння, так і медичного обладнання, і з останнім «розібралися» у Комітеті Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, розповіла нардепка Мар'яна Безугла.

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Безугла зазначила, що в рамках серйозного покращення медичного забезпечення українських захисників станом на 25 серпня:

Провели інвентаризацію медичних турнікетів у ЗСУ.

Направили звернення до Олексія Резнікова про наділення функцією закупівель медичного майна Міноборони.

Прийняли директиву про передачу центру підготовки бойових медиків до підпорядкування Командування Медичних сил ЗСУ.

Затвердили рішення щодо побудови сержантської вертикалі по лінії тактичної медицини, створено проєкт функціональних обов'язків посадових осіб.

Направили звернення до МОЗ щодо проведення сертифікації медичних турнікетів.

Узгодили проєкт постанови Кабміну про внесення змін до Порядку задоволення потреб сил безпеки та оборони у донорській крові та компонентах крові в умовах воєнного стану.

Направили на державну реєстрацію до Мінюсту змін до Положення про військово-лікарську експертизу до ЗСУ.

Збільшили мережу ВЛК шляхом їхнього розгортання у цивільних закладах охорони здоров'я.

Водночас Безугла наголосила на деяких проблемах у медичній системі ЗСУ. Наприклад, через відсутність механізму контролю якості індивідуальних медичних аптечок залишається невідомим, на підставі яких критеріїв його можна оцінювати, як і відповідність або невідповідність медичних турнікетів.

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Нагадаємо, цього року з державного бюджету направили 5,5 млрд гривень субвенцій місцевим бюджетам на придбання житла та надання компенсацій сім'ям військових. Ця сума – найбільша, яка виділялася із державного бюджету за останні роки, і внаслідок цього близько 2000 сімей військових зможуть отримати квартири.