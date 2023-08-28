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Медзабезпечення ЗСУ суттєво покращено: Безугла розповіла подробиці

glavcom.ua
Медзабезпечення ЗСУ суттєво покращено: Безугла розповіла подробиці
у Комітеті Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки покращили медичне забезпечення військових
фото: Facebook Генерального штабу ЗСУ

У Раді розповіли про важливі кроки з покращення забезпечення наших захисників 

З моменту повномасштабного вторгнення російських окупантів розкрилося чимало проблем із забезпеченням ЗСУ. У наших захисників виявився гострий брак як озброєння, так і медичного обладнання, і з останнім «розібралися» у Комітеті Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, розповіла нардепка Мар'яна Безугла.

Безугла зазначила, що в рамках серйозного покращення медичного забезпечення українських захисників станом на 25 серпня:

  • Провели інвентаризацію медичних турнікетів у ЗСУ.
  • Направили звернення до Олексія Резнікова про наділення функцією закупівель медичного майна Міноборони.
  • Прийняли директиву про передачу центру підготовки бойових медиків до підпорядкування Командування Медичних сил ЗСУ.
  • Затвердили рішення щодо побудови сержантської вертикалі по лінії тактичної медицини, створено проєкт функціональних обов'язків посадових осіб.
  • Направили звернення до МОЗ щодо проведення сертифікації медичних турнікетів.
  • Узгодили проєкт постанови Кабміну про внесення змін до Порядку задоволення потреб сил безпеки та оборони у донорській крові та компонентах крові в умовах воєнного стану.
  • Направили на державну реєстрацію до Мінюсту змін до Положення про військово-лікарську експертизу до ЗСУ.
  • Збільшили мережу ВЛК шляхом їхнього розгортання у цивільних закладах охорони здоров'я.

Водночас Безугла наголосила на деяких проблемах у медичній системі ЗСУ. Наприклад, через відсутність механізму контролю якості індивідуальних медичних аптечок залишається невідомим, на підставі яких критеріїв його можна оцінювати, як і відповідність або невідповідність медичних турнікетів.

Нагадаємо, цього року з державного бюджету направили 5,5 млрд гривень субвенцій місцевим бюджетам на придбання житла та надання компенсацій сім'ям військових. Ця сума – найбільша, яка виділялася із державного бюджету за останні роки, і внаслідок цього близько 2000 сімей військових зможуть отримати квартири.

Теги: Міноборони озброєння

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