Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Рада виділила мільярди на житло для військових: хто отримає у першу чергу

glavcom.ua
Рада виділила мільярди на житло для військових: хто отримає у першу чергу
Близько 2000 сімей військових зможуть отримати квартири
фото: скріншот відео «Антон знає ціни»

Тисячі українських захисників переїдуть у власне житло вже цього року

Захисники України можуть розраховувати на різні пільги та соціальні виплати, як і члени їхніх сімей, а незабаром багато з них зможуть отримати власне житло. Про те, на кого чекають довгоочікувані ключі від квартир, розповіла член Комітету молоді та спорту Ірина Борзова.

Народний депутат зазначила, що цього року з державного бюджету направили 5,5 млрд гривень субвенцій місцевим бюджетам на придбання житла та надання компенсацій сім'ям військових.

Їх можуть отримати:

  • Сім'ї загиблих військовослужбовців.
  • Особи з інвалідністю, які є ВПО.
  • Особи з інвалідністю внаслідок війни.
  • УБД, які перебувають на квартирному обліку та потребують житла.

За словами Борзової, ця сума – найбільша, яка виділялася із державного бюджету за останні роки. Внаслідок цього близько 2000 сімей військових зможуть отримати квартири.

Член Комітету молоді та спорту додала, що на сьогодні 35 тисяч сімей ветеранів перебувають на квартирному обліку, з них 500 – сімей загиблих Героїв.

Ірина Борзова наголосила, що розмір компенсації розраховується індивідуально, у середньому це близько 2 млн гривень. Остаточна цифра залежить від того, скільки членів сім'ї, де планується купувати житло – у подальшому гроші надійдуть на спеціальний рахунок, і витратити їх можна буде виключно на покупку квартири.

Нагадаємо, на Майдані Незалежності у Києві на мітинг вийшли кілька десятків родин полонених маріупольців та родин Донецької тероборони. Вони працювали прикордонниками й одними з перших зустрічали ворога 24 лютого, коли Росія напала на Україну.

Також ми розповідали, що влада не планує вносити зміни до мобілізації, попри відповідний заклик військового командування до президента Володимира Зеленського. Водночас може бути додаткова хвиля призову, але вона не перевищуватиме раніше затверджені норми.

До слова, Україна може отримати F-16 у недалекому майбутньому, заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі. Він також прокоментував хід контрнаступу та зауважив, що ЗСУ протистоять укріплені позиції російських окупантів, які протягом багатьох місяців готували мінні поля, танкові рови й так звані зуби дракона.

Теги: війна житло влада пільги

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З 1 серпня подано понад 1400 заяв на компенсацію за знищене житло
Компенсація за зруйноване під час війни житло. Розпочато розгляд заяв, що потрібно знати
15 серпня, 08:35
Bird провела дослідження та з'ясувала, де у Києві вигідніше жити й орендувати квартиру
Де у Києві вигідно орендувати житло: оприлюднено карту
17 серпня, 13:50
«єОселя» передбачає, що українці братимуть іпотеку у банках – а держава компенсуватиме установам знижену відсоткову ставку
Дешеве житло для українців. Як працює «єОселя»: інструкція
18 серпня, 19:04

Суспільство

Медзабезпечення ЗСУ суттєво покращено: Безугла розповіла подробиці
Медзабезпечення ЗСУ суттєво покращено: Безугла розповіла подробиці
Відновлення авіарейсів у військовий час можливе: SkyUp назвала умови
Відновлення авіарейсів у військовий час можливе: SkyUp назвала умови
Рада виділила мільярди на житло для військових: хто отримає у першу чергу
Рада виділила мільярди на житло для військових: хто отримає у першу чергу
Цього тижня над Землею зійде блакитний супермісяць
Цього тижня над Землею зійде блакитний супермісяць
«Укрпошта» оголосила про випуск нової марки
«Укрпошта» оголосила про випуск нової марки
Хвилина мовчання. Згадуємо Артема Степаненка, який загинув під час обстрілу Покровська
Хвилина мовчання. Згадуємо Артема Степаненка, який загинув під час обстрілу Покровська

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
28 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
«Літак розсиплеться в повітрі»: Пригожин напередодні загибелі точно описав свою смерть
8893
У одній із областей України найближчим часом буде посилено мобілізацію
8630
У Кривому Розі прогриміли вибухи
7097
Перемога України. Якою вона має бути?
6114
Найбільші світові постачальники озброєння почали переносити бізнес до однієї країни

Новини

Спроби наступу окупантів на двох напрямках провалилися – Генштаб
Сьогодні, 06:59
Мінцифри запустить аналог «Дії» для школярів: яких функцій чекати
26 серпня, 10:20
Не лише на Запоріжжі: ЗСУ назвали напрямок, де ще припікає окупантам
26 серпня, 09:30
Переправляв в Україну «вагнерівських» інструкторів: гендиректор авіакомпанії РФ отримав підозру
25 серпня, 15:24
Окупанти посилили авіаудари по Україні – Генштаб
25 серпня, 06:49
Півтора року повномасштабної війни: ЗСУ відкидають ворога на всіх напрямках
24 серпня, 06:53

Прес-релізи

Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
24 серпня, 18:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту