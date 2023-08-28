Рада виділила мільярди на житло для військових: хто отримає у першу чергу

Тисячі українських захисників переїдуть у власне житло вже цього року

Захисники України можуть розраховувати на різні пільги та соціальні виплати, як і члени їхніх сімей, а незабаром багато з них зможуть отримати власне житло. Про те, на кого чекають довгоочікувані ключі від квартир, розповіла член Комітету молоді та спорту Ірина Борзова.

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Народний депутат зазначила, що цього року з державного бюджету направили 5,5 млрд гривень субвенцій місцевим бюджетам на придбання житла та надання компенсацій сім'ям військових.

Їх можуть отримати:

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Сім'ї загиблих військовослужбовців.

Особи з інвалідністю, які є ВПО.

Особи з інвалідністю внаслідок війни.

УБД, які перебувають на квартирному обліку та потребують житла.

За словами Борзової, ця сума – найбільша, яка виділялася із державного бюджету за останні роки. Внаслідок цього близько 2000 сімей військових зможуть отримати квартири.

Член Комітету молоді та спорту додала, що на сьогодні 35 тисяч сімей ветеранів перебувають на квартирному обліку, з них 500 – сімей загиблих Героїв.

Ірина Борзова наголосила, що розмір компенсації розраховується індивідуально, у середньому це близько 2 млн гривень. Остаточна цифра залежить від того, скільки членів сім'ї, де планується купувати житло – у подальшому гроші надійдуть на спеціальний рахунок, і витратити їх можна буде виключно на покупку квартири.

Нагадаємо, на Майдані Незалежності у Києві на мітинг вийшли кілька десятків родин полонених маріупольців та родин Донецької тероборони. Вони працювали прикордонниками й одними з перших зустрічали ворога 24 лютого, коли Росія напала на Україну.

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Також ми розповідали, що влада не планує вносити зміни до мобілізації, попри відповідний заклик військового командування до президента Володимира Зеленського. Водночас може бути додаткова хвиля призову, але вона не перевищуватиме раніше затверджені норми.

До слова, Україна може отримати F-16 у недалекому майбутньому, заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі. Він також прокоментував хід контрнаступу та зауважив, що ЗСУ протистоять укріплені позиції російських окупантів, які протягом багатьох місяців готували мінні поля, танкові рови й так звані зуби дракона.