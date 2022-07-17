«Нам кажуть – памперси поміняйте». Окупанти скаржаться на важкі умови в Україні (аудіо)

Росіяни в Україні говорять рідним, що обіцяної командуванням ротації так і не відбулося

Росіяни в паніці перед можливостями озброєнь, які є у розпорядженні ЗСУ

Українська розвідка перехопила телефонну розмову, у якій російський військовий скаржиться на байдужість власного командування. Відповідний аудіозапис оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У перехопленні загарбник обговорює з батьком становище на своїй ділянці фронту. За словами росіянина, командування обіцяло сформувати новий батальйон, щоб замінити їх, але цього так і не відбулося.

«Нас тут залишилось менше 200. А по списках понад 20 тисяч. Вони нам тільки кажуть – памперси поміняйте. Чого ви боїтесь?», – ділиться він.

Російський військовий нарікає на відсутність надходжень нового озброєння. «У нас навіть жодного танку немає. У нас був танк один – 72. Його спалили», – плачеться загарбник.

Окупант скаржиться, що українські захисники знищили їхні склади з боєприпасами, а тепер взялися за «тил».

Командування ж, за словами загарбника, знаходиться на відстані 90 км від них. «Навіть якщо в нас щось станеться, якщо нам якась допомога потрібна, вони просто не встигнуть приїхати. Нас просто зітруть з лиця землі», – додає росіянин.

Нагадаємо, раніше українська розвідка оприлюднила перехоплення телефонного дзвінка одного з російських окупантів, де той ділився з родичами подробицями про вбивства мирних українців.

Раніше розвідка перехопила розмову, у якій рашистський артилерист у розмові з дружиною та матір'ю каже, що окупанти стріляють всліпу і влучають по своїх.

Також рашисти розповіли про порядки в окупаційній армії.

Читайте також:



