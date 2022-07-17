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  4. «Нам кажуть – памперси поміняйте». Окупанти скаржаться на важкі умови в Україні (аудіо)
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    Події в Україні

    «Нам кажуть – памперси поміняйте». Окупанти скаржаться на важкі умови в Україні (аудіо)

    Росіяни в Україні говорять рідним, що обіцяної командуванням ротації так і не відбулося - «Нам кажуть – памперси поміняйте». Окупанти скаржаться на важкі умови в Україні (аудіо)
    Росіяни в Україні говорять рідним, що обіцяної командуванням ротації так і не відбулося
    фото: російські ЗМІ

    Росіяни в паніці перед можливостями озброєнь, які є у розпорядженні ЗСУ

    Українська розвідка перехопила телефонну розмову, у якій російський військовий скаржиться на байдужість власного командування. Відповідний аудіозапис оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

    У перехопленні загарбник обговорює з батьком становище на своїй ділянці фронту. За словами росіянина, командування обіцяло сформувати новий батальйон, щоб замінити їх, але цього так і не відбулося.

    «Нас тут залишилось менше 200. А по списках понад 20 тисяч. Вони нам тільки кажуть – памперси поміняйте. Чого ви боїтесь?», – ділиться він.

    Російський військовий нарікає на відсутність надходжень нового озброєння. «У нас навіть жодного танку немає. У нас був танк один – 72. Його спалили», – плачеться загарбник.

    Окупант скаржиться, що українські захисники знищили їхні склади з боєприпасами, а тепер взялися за «тил».

    Командування ж, за словами загарбника, знаходиться на відстані 90 км від них. «Навіть якщо в нас щось станеться, якщо нам якась допомога потрібна, вони просто не встигнуть приїхати. Нас просто зітруть з лиця землі», – додає росіянин.

    Нагадаємо, раніше українська розвідка оприлюднила перехоплення телефонного дзвінка одного з російських окупантів, де той ділився з родичами подробицями про вбивства мирних українців.

    Раніше розвідка перехопила розмову, у якій рашистський артилерист у розмові з дружиною та матір'ю каже, що окупанти стріляють всліпу і влучають по своїх.

    Також рашисти розповіли про порядки в окупаційній армії.

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    Теги: розвідка росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    «Нам кажуть – памперси поміняйте». Окупанти скаржаться на важкі умови в Україні (аудіо)