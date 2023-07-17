Рекордна спека мчить до України: де температура буде найвищою

До України дійде «спекотна хвиля Цербера», яка вже накрила Європу

У більшості областей України температура становитиме +29...+34 градуси

18 липня в Україну прийде жахлива спека. Синоптик Наталка Діденко пов'язує високу температуру повітря з тим, що на Європу насувається «спекотна хвиля Цербера».

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Згідно з прогнозом, 18 липня у південній частині України, в центральних областях та на сході денна температура повітря становитиме +29...+34 градуси, на Херсонщині, Миколаївщині, Запоріжжі та в Криму місцями +32...+36 градусів. У західних областях та у північних стовпчики термометрів піднімуться завтра до комфортних, зважаючи на літо, значень – передбачається +24+29 градусів (хіба на Закарпатті підніметься до +30 градусів).

«Короткочасні дощі з грозами пройдуть у вівторок в більшості областей України. При грозах є ймовірність сильної зливи, шквалу та граду!» – попереджає синоптик.

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У денні години вівторка опади припинятимуться на заході України, а в південній частині грозовий дощ більш ймовірний лише на Одещині.

У Києві 18 липня також очікується дощ з грозою. Температура повітря після сьогоднішньої спеки знизиться і становитиме +25...+28 градусів. Зазначимо, що сьогоднішній понеділок поки що найспекотніший в Києві з найближчої перспективи – тиждень побуде із прийнятними градусами, а в суботу, 22 липня, можливий сильний дощ та короткочасне похолодання до +18…+20 градусів.

До слова, Діденко наголошує, що Європа від спекотної хвилі потерпатиме ще дужче: температура повітря у південній частині Європи, її центральних країнах та подекуди східних досягатиме максимально +36...+42 градусів, місцями +40...+47 градусів.

Нагадаємо, що Південну Європу накрила рекордна спека. Людям радять уникати прямого сонячного світла з 11:00 до 18:00 та особливо піклуватися про літніх і вразливих людей.