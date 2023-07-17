Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Рекордна спека мчить до України: де температура буде найвищою

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Рекордна спека мчить до України: де температура буде найвищою
До України дійде «спекотна хвиля Цербера», яка вже накрила Європу

У більшості областей України температура становитиме +29...+34 градуси

18 липня в Україну прийде жахлива спека. Синоптик Наталка Діденко пов'язує високу температуру повітря з тим, що на Європу насувається «спекотна хвиля Цербера».

Згідно з прогнозом, 18 липня у південній частині України, в центральних областях та на сході денна температура повітря становитиме +29...+34 градуси, на Херсонщині, Миколаївщині, Запоріжжі та в Криму місцями +32...+36 градусів. У західних областях та у північних стовпчики термометрів піднімуться завтра до комфортних, зважаючи на літо, значень – передбачається +24+29 градусів (хіба на Закарпатті підніметься до +30 градусів).

«Короткочасні дощі з грозами пройдуть у вівторок в більшості областей України. При грозах є ймовірність сильної зливи, шквалу та граду!» – попереджає синоптик.

У денні години вівторка опади припинятимуться на заході України, а в південній частині грозовий дощ більш ймовірний лише на Одещині.

У Києві 18 липня також очікується дощ з грозою. Температура повітря після сьогоднішньої спеки знизиться і становитиме +25...+28 градусів. Зазначимо, що сьогоднішній понеділок поки що найспекотніший в Києві з найближчої перспективи – тиждень побуде із прийнятними градусами, а в суботу, 22 липня, можливий сильний дощ та короткочасне похолодання до +18…+20 градусів.

До слова, Діденко наголошує, що Європа від спекотної хвилі потерпатиме ще дужче: температура повітря у південній частині Європи, її центральних країнах та подекуди східних досягатиме максимально +36...+42 градусів, місцями +40...+47 градусів.

Рекордна спека мчить до України: де температура буде найвищою фото 1

Нагадаємо, що Південну Європу накрила рекордна спека. Людям радять уникати прямого сонячного світла з 11:00 до 18:00 та особливо піклуватися про літніх і вразливих людей.

Теги: прогноз погоди Європа спека повітря синоптик

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЄС переходить на використання сонячних батарей
Ціни на електрику в ЄС досягли мінімума через одну причину
5 липня, 09:19
На маршрут через Україну припадає майже 5% загального обсягу імпорту газу в Європу
Коли припиниться транзит російського газу через Україну? Міністр енергетики відповів
23 червня, 09:11
Домініканський храм Кечула
Після посухи у Мексиці з-під води з'явилася стародавня церква (фото, відео)
23 червня, 10:47
За оцінками Заходу, через 24-48 годин для сил «Вагнера» почнеться дефіцит постачань
Бунт Пригожина застав Захід зненацька – CNN
24 червня, 19:34
Удень температура становитиме 23-28°
Негода відступила, дощі підуть лише в кількох областях: прогноз погоди на 1 липня
1 липня, 05:15
У Китаї успішно здійснили запуск у космос нового тестового супутника
Китай запустив у космос новий експериментальний супутник (фото)
10 липня, 07:51
Як розповіла Колонна, забезпечення гарантій безпеки для України стане однією з ключових тем на саміті НАТО
Гарантії безпеки для України. Глава МЗС Франції пояснила, хто кого насправді зараз захищає
10 липня, 18:20
Туреччина забезпечує комфорт учасників саміту НАТО
Стало відомо, яка країна «тримає небо» під час саміту НАТО у Литві
11 липня, 13:58
Температура вдень становитиме 24-33°
Сухо і спекотно: прогноз погоди на 16 липня
Вчора, 05:02

Суспільство

Рекордна спека мчить до України: де температура буде найвищою
Рекордна спека мчить до України: де температура буде найвищою
Катастрофа МН17: дев'ять років тому окупанти збили літак в небі над Донбасом
Катастрофа МН17: дев'ять років тому окупанти збили літак в небі над Донбасом
Хвилина мовчання: згадаймо 20-річну Ангеліну Євдокімову, яка загинула, рятуючи поранених
Хвилина мовчання: згадаймо 20-річну Ангеліну Євдокімову, яка загинула, рятуючи поранених
На захід знову сунуть грозові дощі: прогноз погоди на 17 липня
На захід знову сунуть грозові дощі: прогноз погоди на 17 липня
Пішов із життя воїн і багаторазовий чемпіон України з веслування Андрій Слупський
Пішов із життя воїн і багаторазовий чемпіон України з веслування Андрій Слупський
17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
93K
Скільки росіян звернулися із проханням взяти їх у полон. Речник «Хочу жити» назвав число
29K
Пенсіонерка з України підняла на вуха аеропорт у Польщі
25K
Окупант скаржиться на гори трупів біля Антонівського мосту (перехоплення)
23K
Під Бахмутом ЗСУ взяли у полон окупанта, який заснув на посту (відео)
15K
У російському командуванні назріває криза. ISW передбачив зміну ситуації на фронті
13K
Путін відреагував на пошкодження Кримського мосту

Новини

Прикордонники отримали цілий автопарк від фонду MK Foundation (фото)
Вчора, 11:17
Окупанти атакують «Шахедами» і намагаються зупинити ЗСУ: де тривають важкі бої
15 липня, 06:42
Українська енергосистема перенавантажена через спеку та кондиціонери
14 липня, 12:52
За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
13 липня, 06:36
«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)
12 липня, 17:59
РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
12 липня, 06:33

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту