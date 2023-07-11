Стало відомо, яка країна «тримає небо» під час саміту НАТО у Литві

У Литві задіяні як мінімум два літаки турецьких військово-повітряних сил

Літаки ВПС Туреччини задіяні задля безпеки учасників саміту НАТО у Вільнюсі.Про це повідомили у Міністерстві національної оборони Туреччини, пише агенція Anadolu.

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З метою безпеки заходу в Литві, задіяні також два літаки турецьких військово-повітряних сил (ВПС) – літак раннього попередження (HİK) та літак-заправник KC-135R.

Літаки, перекинуті на базу Гельзенкірхен у Німеччині, та виконуватимуть наглядові польоти та завдання щодо дозаправки відповідно до вказівок командування НАТО, аж до завершення усіх заплатнованих заходів.

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Адже приміром у Польщі припускають, що під час проведення у Вільнюсі саміту НАТО можливі провокації, зокрема з повітря чи з використанням нелегальних мігрантів.

На саміті НАТО Туреччину представляє делегація на чолі з президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом, до складу якої входять глава Міноборони Яшар Гюлер, глава МЗС Хакан Фідан, голова розвідки Ібрагім Калин та голова Управління зв'язків Фахреттін Алтун.

Пресслужба турецького лідера повідомила, що Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган зустрівся у вівторок у Вільнюсі з французьким колегою Емманюелем Макроном. Зустріч глав держав відбулася на полях дводенного саміту НАТО. Турецький лідер раніше у вівторок прибув до конгресу-центру LITEXPO, де організовано саміт Альянсу. Біля входу до конгресу-центру Ердоган провів коротку бесіду з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Раніше у Вільнюсі відбулася тристороння зустріч за участю президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона та генсека НАТО Йєнса Столтенберга. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв, що його країна якнайшвидше розгляне ратифікацію вступу Швеції до Північноатлантичного альянсу. Про це на пресконференції заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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«Я щойно провів конструктивну зустріч із президентом Ердоганом та прем'єр-міністром Крістерссоном (прем'єром Швеції Ульфом Крістерссоном – «Главком») і радий повідомити, що в результаті президент Ердоган погодився якнайшвидше направити протокол приєднання Швеції до Великих національних зборів (парламенту Туреччини – «Главком») та тісно співпрацювати для забезпечення ратифікації», – розповів генсек.

За його словами, обіцянка турецького лідера була закріплена у спільній заяві для преси, яку, зокрема, підписав і Ердоган.

Сьогодні 11 липня, за даними Politico, президент Джо Байден планує знайти час аби посидіти та поговорити сам на сам з турецьким Реджепом Таїпом Ердоганом.

До слова, Учасники НАТО 10 липня досягли домовленості про регіональні плани, в яких детально описується, як альянс реагуватиме на можливе російське вторгнення. Раніше затвердження цих планів блокувала Туреччина.

Члени НАТО протягом десятиліть не бачили необхідності у великомасштабних планах оборони, оскільки вели невеликі війни в Афганістані та Іраку, а пострадянська Росія не була реальною загрозою.

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Але на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну Пльянс переглянув свою позицію і хоче мати всі необхідні плани задовго до того, як може спалахнути конфлікт з Росією. Серед іншого ці регіональні плани передбачають вказівки для країн-учасниць про те, як їм слід удосконалювати свої збройні сили і матеріально-технічне забезпечення.