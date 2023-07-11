Головна Світ Політика
search button user button menu button

Стало відомо, яка країна «тримає небо» під час саміту НАТО у Литві

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Стало відомо, яка країна «тримає небо» під час саміту НАТО у Литві
Туреччина забезпечує комфорт учасників саміту НАТО
фото: Anadolu

У Литві задіяні як мінімум два літаки турецьких військово-повітряних сил

Літаки ВПС Туреччини задіяні задля безпеки учасників саміту НАТО у Вільнюсі.Про це повідомили у Міністерстві національної оборони Туреччини, пише агенція Anadolu.

З метою безпеки заходу в Литві, задіяні також два літаки турецьких військово-повітряних сил (ВПС)  – літак раннього попередження (HİK) та літак-заправник KC-135R.

Літаки, перекинуті на базу Гельзенкірхен у Німеччині, та виконуватимуть наглядові польоти та завдання щодо дозаправки відповідно до вказівок командування НАТО, аж до завершення усіх заплатнованих заходів.

Адже приміром у Польщі припускають, що під час проведення у Вільнюсі саміту НАТО можливі провокації, зокрема з повітря чи з використанням нелегальних мігрантів.

На саміті НАТО Туреччину представляє делегація на чолі з президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом, до складу якої входять глава Міноборони Яшар Гюлер, глава МЗС Хакан Фідан, голова розвідки Ібрагім Калин та голова Управління зв'язків Фахреттін Алтун.

Пресслужба турецького лідера повідомила, що Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган зустрівся у вівторок у Вільнюсі з французьким колегою Емманюелем Макроном. Зустріч глав держав відбулася на полях дводенного саміту НАТО. Турецький лідер раніше у вівторок прибув до конгресу-центру LITEXPO, де організовано саміт Альянсу. Біля входу до конгресу-центру Ердоган провів коротку бесіду з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Раніше у Вільнюсі відбулася тристороння зустріч за участю президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона та генсека НАТО Йєнса Столтенберга. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв, що його країна якнайшвидше розгляне ратифікацію вступу Швеції до Північноатлантичного альянсу.  Про це на пресконференції заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

«Я щойно провів конструктивну зустріч із президентом Ердоганом та прем'єр-міністром Крістерссоном (прем'єром Швеції Ульфом Крістерссоном – «Главком») і радий повідомити, що в результаті президент Ердоган погодився якнайшвидше направити протокол приєднання Швеції до Великих національних зборів (парламенту Туреччини – «Главком») та тісно співпрацювати для забезпечення ратифікації», – розповів генсек.

За його словами, обіцянка турецького лідера була закріплена у спільній заяві для преси, яку, зокрема, підписав і Ердоган.

Сьогодні 11 липня, за даними Politico, президент Джо Байден планує знайти час аби посидіти та поговорити сам на сам з турецьким Реджепом Таїпом Ердоганом

До слова, Учасники НАТО 10 липня досягли домовленості про регіональні плани, в яких детально описується, як альянс реагуватиме на можливе російське вторгнення. Раніше затвердження цих планів блокувала Туреччина.

Члени НАТО протягом десятиліть не бачили необхідності у великомасштабних планах оборони, оскільки вели невеликі війни в Афганістані та Іраку, а пострадянська Росія не була реальною загрозою.

Але на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну Пльянс переглянув свою позицію і хоче мати всі необхідні плани задовго до того, як може спалахнути конфлікт з Росією. Серед іншого ці регіональні плани передбачають вказівки для країн-учасниць про те, як їм слід удосконалювати свої збройні сили і матеріально-технічне забезпечення.

Читайте також: Саміт НАТО. Світ посилає сигнал
Теги: Туреччина росія Міноборони саміт літак Єнс Столтенберг повітря

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Передача танків і панцерників Росгвардії – це єдине організаційне рішення, до якого вдався Путін після путчу»
Путіна все влаштовує. І це хороша новина для України
29 червня, 07:46
Павло Кириленко прогнозує, що репарації обійдуться РФ у трильйони доларів
Голова Донецької ОВА оцінив, якими будуть репарації від Росії
18 червня, 01:29
«Рамштайн-13» проходить у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі
Український контрнаступ та винищувачі: генсек НАТО назвав головні теми «Рамштайн-13»
15 червня, 11:59
«Монокристал» один із основних світових виробників штучного корунду (сапфіру) для оптоелектронної промисловості, зокрема смартфонів та годинників Apple
Російський завод у Шебекіно досі виробляє матеріали для Apple? Чи кажуть правду пропагандисти
26 червня, 12:46
Анджей Дуда наголосив, що Росія має бути витіснена з усіх окупованих українських земель
«Треба пристрелити». Дуда порівняв РФ із диким звіром
23 червня, 13:53
Українська розвідка знає про плани окупантів
Розвідка спрогнозувала перебіг війни на найближчі місяці
23 червня, 10:24
Путін звернувся до президента Туреччини Ердогана
Путін пожалівся Ердогану на Пригожина. Президент Туреччини неоднозначно відреагував
24 червня, 18:22
Російський «Вагнер» передислоковується до Білорусі
Переміщення «вагнерівців» до Білорусі. Польща заявила про «дуже негативний сигнал»
27 червня, 18:50
Росія вивозить викрадені зернові з тимчасово окупованих територій України в Сирію та Туреччину
Росія організовує експорт вкраденої в Україні сільськогосподарської продукції до Китаю
9 липня, 06:19

Політика

Стало відомо, яка країна «тримає небо» під час саміту НАТО у Литві
Стало відомо, яка країна «тримає небо» під час саміту НАТО у Литві
Вступ України до НАТО: Байден зробив заяву
Вступ України до НАТО: Байден зробив заяву
«Робимо висновки»: Кремль знайшов своє пояснення вчинку Ердогана щодо Швеції
«Робимо висновки»: Кремль знайшов своє пояснення вчинку Ердогана щодо Швеції
Подарунок Україні від Макрона: реакція Кремля
Подарунок Україні від Макрона: реакція Кремля
Німеччина готує новий пакет допомоги Україні
Німеччина готує новий пакет допомоги Україні
Франція передасть Україні ракети, які «здатні завдавати глибоких ударів»
Франція передасть Україні ракети, які «здатні завдавати глибоких ударів»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Скандальний ресторан «Велюр» призупинив роботу (фото)
19K
Хто винен у війні? Народний артист України шокував заявою
17K
Влада повідомила, скільки дронів знищила ППО біля столиці
13K
Держдеп США пояснив, що чекає на Росію в разі теракту на ЗАЕС
12K
Повітряні сили попередили про загрозу атаки дронів і ракет для низки областей
7489
«Укрзалізниця» оголосила приємну новину для тих, хто збирається до Польщі

Новини

Через негоду та обстріли без світла залишилися 34 населених пункти
Сьогодні, 12:39
Застрелений у РФ капітан причетний до ракетного удару по Вінниці
Сьогодні, 07:42
30 зіткнень за добу: Генштаб повідомив, де ведуться запеклі бої
Сьогодні, 06:19
У Львові збудовано школу за допомогою 3D-принтера (фото)
Вчора, 16:37
Генштаб вказав напрямки, де ЗСУ успішно наступають і закріплюються
Вчора, 06:35
Місцями короткочасні дощі: прогноз погоди на 10 липня
Вчора, 04:58

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту