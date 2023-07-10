Гарантії безпеки для України. Глава МЗС Франції пояснила, хто кого насправді зараз захищає

Як розповіла Колонна, забезпечення гарантій безпеки для України стане однією з ключових тем на саміті НАТО

«Сьогодні Україна захищає Європу і фактично забезпечує гарантії безпеки для неї»

Франція, як і ціла низка її партнерів, готова надати Україні відчутні та надійні гарантії безпеки. Адже наразі Україна захищає Європу і фактично забезпечує гарантії безпеки для неї. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла міністр закордонних справ Французької Республіки Катрін Колонна.

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Як розповіла Колонна, забезпечення гарантій безпеки для України стане однією з ключових тем на саміті НАТО.

«Ця тема є предметом обговорення з нашими партнерами і буде в центрі того сигналу, який буде надано у Вільнюсі. Це також було темою останньої Європейської Ради, яка підтвердила підтримку Євросоюзу України так довго, як це буде потрібно, та відзначила зобов’язання держав-членів зробити внесок у ці гарантії безпеки», – зазначила очільниця МЗС Франції.

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Зазначимо, 11-12 липня 2023 року у Вільнюсі, столиці Литви, має відбутися саміт НАТО 2023, на який зберуться очільники країн-членів Альянсу.

Нагадаємо, Україна буде в центрі уваги Вільнюського саміту. У той час, коли українці ведуть контрнаступ на місцях з відвагою та рішучістю, які викликають захоплення, союзники повинні надіслати потужний політичний сигнал про те, що підтримка країн-членів НАТО є довгостроковою.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні липневого саміту у Вільнюсі заявив, що лідери ухвалять три ключові рішення щодо України. Зокрема, він очікує, що вони підтвердять майбутнє членство Києва в оборонному блоці.

До слова, президент Володимир Зеленський очікує від саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі, 12 липня, запрошення до Альянсу та гарантії безпеки й наголошує, що не має наміру їхати туди «задля розваги».