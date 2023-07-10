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Гарантії безпеки для України. Глава МЗС Франції пояснила, хто кого насправді зараз захищає

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Гарантії безпеки для України. Глава МЗС Франції пояснила, хто кого насправді зараз захищає
Як розповіла Колонна, забезпечення гарантій безпеки для України стане однією з ключових тем на саміті НАТО
фото з відкритих джерел

«Сьогодні Україна захищає Європу і фактично забезпечує гарантії безпеки для неї»

Франція, як і ціла низка її партнерів, готова надати Україні відчутні та надійні гарантії безпеки. Адже наразі Україна захищає Європу і фактично забезпечує гарантії безпеки для неї. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла міністр закордонних справ Французької Республіки Катрін Колонна.

Як розповіла Колонна, забезпечення гарантій безпеки для України стане однією з ключових тем на саміті НАТО.

«Ця тема є предметом обговорення з нашими партнерами і буде в центрі того сигналу, який буде надано у Вільнюсі. Це також було темою останньої Європейської Ради, яка підтвердила підтримку Євросоюзу України так довго, як це буде потрібно, та відзначила зобов’язання держав-членів зробити внесок у ці гарантії безпеки», – зазначила очільниця МЗС Франції.

Зазначимо, 11-12 липня 2023 року у Вільнюсі, столиці Литви, має відбутися саміт НАТО 2023, на який зберуться очільники країн-членів Альянсу.

Нагадаємо, Україна буде в центрі уваги Вільнюського саміту. У той час, коли українці ведуть контрнаступ на місцях з відвагою та рішучістю, які викликають захоплення, союзники повинні надіслати потужний політичний сигнал про те, що підтримка країн-членів НАТО є довгостроковою.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні липневого саміту у Вільнюсі заявив, що лідери ухвалять три ключові рішення щодо України. Зокрема, він очікує, що вони підтвердять майбутнє членство Києва в оборонному блоці.

До слова, президент Володимир Зеленський очікує від саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі, 12 липня, запрошення до Альянсу та гарантії безпеки й наголошує, що не має наміру їхати туди «задля розваги».

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Теги: МЗС НАТО саміт Європа Франція

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