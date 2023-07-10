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Китай запустив у космос новий експериментальний супутник (фото)

Діана Гасюк
glavcom.ua
Китай запустив у космос новий експериментальний супутник (фото)
У Китаї успішно здійснили запуск у космос нового тестового супутника
фото: Xinhua

Космічний апарат виконуватиме тестові місії для супутникових інтернет-технологій

У Китаї із космодрому Цзюцюань на північному заході країни успішно здійснили запуск у космос нового тестового супутника. Про це повідомляє Xinhua.

Цей експериментальний супутник був запущений ракетою-носієм «Чанчжен-2С» у неділю, 9 липня. Він уже вийшов на заплановану орбіту.

Космічний апарат виконуватиме тестові місії для супутникових інтернет-технологій.

Зазначається, що цей запуск став 478-м польотом ракети-носія серії «Чанчжен».

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Раніше повідомлялося, що Китай почав працювати над створенням складної кіберзброї, щоб встановити контроль над ворожими супутниками на тлі потенційної війни за Тайвань. 

Нагадаємо, що Китай, імовірно, готується до початку війни проти Тайваню

Як повідомлялося, голова КНР Сі Цзіньпін заявив військовослужбовцям Народно-визвольної армії Китаю про необхідність посилити підготовку до реальних бойових дій.

До слова, The Washington Post із посиланням на оцінки Пентагону повідомляв, що Тайвань не має можливості виявляти точні запуски ракет, через що вразливий до нападу Китаю з повітря.

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Теги: Китай інтернет космос Тайвань повітря Сі Цзіньпін

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