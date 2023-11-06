Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Рашисти всю ніч гатили по Херсону: влада повідомила про наслідки

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Рашисти всю ніч гатили по Херсону: влада повідомила про наслідки
Рятувальники ліквідовують наслідки ворожих обстрілів
фото: ДСНС

Під удар потрапили житлові квартали у Центральному районі Херсона

У ніч на понеділок, 6 листопада, російські окупанти кілька разів атакували Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«Під удар потрапили житлові квартали у Центральному районі міста. Внаслідок влучань ворожих снарядів пошкоджені квартири і приватні будинки», – розповів він.

Наразі інформація про поранених відсутня.

Як повідомлялося, уночі російські окупанти атакували південні регіони різними типами ракет та ударними дронами

15 «Шахедів» знищено в небі над Одещиною. Для атаки ворог також використовував балістику.

Нагадаємо, у неділю 5 листопада ввечері, в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У Повітряних силах повідомили, що було зафіксовано рух групи ударних БпЛА типу Shahed з Чорного моря у напрямку Одеси.

Місцеві пабліки повідомляли, що «прилетіло» у самісінький центр Одеси, там утворилася величезна вирва. Стало відомо, що внаслідок удару в місті пошкоджено будівлі, у них повибивало вікна.

Згодом влада повідомила, що унаслідок атаки п'ятеро людей отримали поранення.

Через російську атаку було серйозно пошкоджено будівлю Одеського національного художнього музею.

Теги: Херсон окупанти війна обстріл

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Один із російських снарядів поцілив поблизу магазина
Росіяни обстріляли Херсон, поціливши поблизу магазина
4 листопада, 22:11
Протягом доби відбулось 71 бойове зіткнення
Відбили 20 атак: Генштаб повідомив, що відбувається біля Авдіївки
4 листопада, 19:29
Рятувальники ліквідували пожежу, що виникла внаслідок обстрілу
Уночі окупанти кілька разів ударили по Херсону
3 листопада, 06:48
На Херсонщині внаслідок обстрілу пошкоджено багато приватних будинків
Дрони-камікадзе атакували Нікополь, витік газу на Миколаївщині: ситуація в регіонах
2 листопада, 12:31
У Херсоні прогримів потужний вибух: піднімається дим
У Херсоні прогримів потужний вибух: піднімається дим
31 жовтня, 11:08
Росіяни вдарили по маршрутці у Херсоні: є постраждалі
Росіяни вдарили по маршрутці у Херсоні: є постраждалі
30 жовтня, 15:35
Сьогодні під ранок рашисти вдарили з авіації по двох населених пунктах Херсонщини
Ворог вгатив авіаснарядами по Оріхову, ракетний удар на Харківщині: ситуація в регіонах
20 жовтня, 12:20
Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку
Генштаб повідомив про ситуацію на «гарячих» напрямках фронту
15 жовтня, 18:59
Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку
ЗСУ уразили радіолокаційну станцію противника – Генштаб
11 жовтня, 19:38

Події в Україні

Мешканцям Мелітополя без паспортів РФ загрожує депортація – Федоров
Мешканцям Мелітополя без паспортів РФ загрожує депортація – Федоров
Понад 20 «Шахедів» і шість ракет: деталі чергової атаки на Україну
Понад 20 «Шахедів» і шість ракет: деталі чергової атаки на Україну
Рашисти всю ніч гатили по Херсону: влада повідомила про наслідки
Рашисти всю ніч гатили по Херсону: влада повідомила про наслідки
Скандал на Хмельниччині: працівники ТЦК силоміць тягли чоловіка з лікарні до військкомату
Скандал на Хмельниччині: працівники ТЦК силоміць тягли чоловіка з лікарні до військкомату
ЗСУ досягли успіхів на лівому березі Херсонщини: аналіз ISW
ЗСУ досягли успіхів на лівому березі Херсонщини: аналіз ISW
Зеленський доручив готуватися до президентських виборів – Гончаренко
Зеленський доручив готуватися до президентських виборів – Гончаренко

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Закрила свій салон та пішла на фронт з батьком та братом. Згадаймо бойову медикиню Наталію Депу
25K
Командир штурмовиків розповів, від чого найбільше гинуть військові
25K
Удар по 128-й бригаді: нардеп назвав кількість загиблих та поранених
15K
Професор Павло Гриценко: Не треба фантазувати, що в Україні є люди, для яких російська мова рідна
14K
Працівники військкомату намагалися вручити повістки священникам УПЦ МП: чим усе закінчилося
9431
Приліт в Одесі. У центрі міста утворилася величезна вирва

Новини

Понад 50 боїв за добу: ЗСУ тримають оборону на шістьох напрямках
Сьогодні, 07:28
Удар по Одесі та його наслідки: головне за ніч
Сьогодні, 06:48
Хмарно з проясненнями, місцями дощ: прогноз погоди на 6 листопада
Сьогодні, 03:54
6 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Підтвердження удару по українських військових, протест в Ізраїлі: головне за ніч
Вчора, 06:30
Дощ, сильні пориви вітру в низці областей: прогноз погоди на 5 листопада
Вчора, 04:47

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту