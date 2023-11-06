Рашисти всю ніч гатили по Херсону: влада повідомила про наслідки

Під удар потрапили житлові квартали у Центральному районі Херсона

У ніч на понеділок, 6 листопада, російські окупанти кілька разів атакували Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

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«Під удар потрапили житлові квартали у Центральному районі міста. Внаслідок влучань ворожих снарядів пошкоджені квартири і приватні будинки», – розповів він.

Наразі інформація про поранених відсутня.

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Як повідомлялося, уночі російські окупанти атакували південні регіони різними типами ракет та ударними дронами.

15 «Шахедів» знищено в небі над Одещиною. Для атаки ворог також використовував балістику.

Нагадаємо, у неділю 5 листопада ввечері, в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У Повітряних силах повідомили, що було зафіксовано рух групи ударних БпЛА типу Shahed з Чорного моря у напрямку Одеси.

Місцеві пабліки повідомляли, що «прилетіло» у самісінький центр Одеси, там утворилася величезна вирва. Стало відомо, що внаслідок удару в місті пошкоджено будівлі, у них повибивало вікна.

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Згодом влада повідомила, що унаслідок атаки п'ятеро людей отримали поранення.

Через російську атаку було серйозно пошкоджено будівлю Одеського національного художнього музею.