Окупанти вдарили по місту на Чернігівщині

Під вороий обстріл вчергове потрапили цивільні обʼєкти

У ніч на 9 листопада російські окупанти обстріляли центр міста Семенівка на Чернігівщині. Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

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Це сталося близько опівночі.

«Семенівка. Обстріл центра. Попередньо без жертв. Працюють всі служби», – написав Чаус у телеграм-каналі.

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За його даними, під обстріл вчергове потрапили цивільні обʼєкти.

Як повідомлялося, за попередню добу відбулося вісім обстрілів (84 вибухи) Чернігівщини. Ворог стріляв по Чернігівському, Новгород-Сіверському та Корюківському районах. Ворог бив із мінометів, танкового озброєння, гранатометів, мінометів та АГС. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Україна може створити потужний «повітряний щит» для захисту своєї території від російських атак. Для цього потрібно все те, що описано у візії Повітряних сил.