Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти вдарили по місту на Чернігівщині

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти вдарили по місту на Чернігівщині
Семенівка неоднарозово потрапляла під ворожий удар
фото ілюстративне

Під вороий обстріл вчергове потрапили цивільні обʼєкти

У ніч на 9 листопада російські окупанти обстріляли центр міста Семенівка на Чернігівщині. Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

Це сталося близько опівночі.

«Семенівка. Обстріл центра. Попередньо без жертв. Працюють всі служби», – написав Чаус у телеграм-каналі.

За його даними, під обстріл вчергове потрапили цивільні обʼєкти.

Як повідомлялося, за попередню добу відбулося вісім обстрілів (84 вибухи) Чернігівщини. Ворог стріляв по Чернігівському, Новгород-Сіверському та Корюківському районах. Ворог бив із мінометів, танкового озброєння, гранатометів, мінометів та АГС. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. 

Україна може створити потужний «повітряний щит» для захисту своєї території від російських атак. Для цього потрібно все те, що описано у візії Повітряних сил.

Теги: Чернігівщина обстріл війна окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Упродовж 10-13 жовтня в Авдіївці навіть перестали рахувати кількість масованих обстрілів – їх було дуже багато
Шоста доба активних штурмів: влада повідомила про ситуацію в Авдіївці
15 жовтня, 18:44
Протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень
За добу ЗСУ знищили під Авдіївкою майже 900 окупантів – Генштаб
20 жовтня, 07:15
За минулу добу українські бійці відбили усі атаки ворога
Знищено засоби ППО та «Солнцепьок»: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
28 жовтня, 07:19
У передмісті Дніпра прогриміли вибухи
У передмісті Дніпра прогриміли вибухи
30 жовтня, 02:17
Українські воїни дають відсіч ворогу
Окупанти активізували штурмові дії: Генштаб назвав напрямки
4 листопада, 06:56
Ліквідація ексначальника «народної міліції ЛНР» у Луганську: з'явилися фото з місця вибуху
Ліквідація ексначальника «народної міліції ЛНР» у Луганську: з'явилися фото з місця вибуху
Вчора, 10:44
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку
38 бойових зіткнень за добу: ЗСУ виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту
2 листопада, 19:12
Землі в Україні пропонується «розподіляти території між тими, хто безпосередньо брав участь у їхньому «звільненні»
Росія придумала цинічний спосіб, як розікрасти українську землю
6 листопада, 13:56
Окупанти можуть атакувати Україну одночасно 24 «Калібрами»
Росія стягує у Чорне море ракетоносії: скільки «Калібрів» напоготові
Вчора, 09:08

Події в Україні

Рашисти атакували Дніпро ракетою: деталі нічного удару
Рашисти атакували Дніпро ракетою: деталі нічного удару
Окупанти вдарили по місту на Чернігівщині
Окупанти вдарили по місту на Чернігівщині
ЗСУ досягли незначних успіхів поблизу Авдіївки – ISW
ЗСУ досягли незначних успіхів поблизу Авдіївки – ISW
Українські захисники тримають оборону на Авдіївському напрямку
Українські захисники тримають оборону на Авдіївському напрямку
Данілов розповів про успіхи ЗСУ на Кримському напрямку
Данілов розповів про успіхи ЗСУ на Кримському напрямку
Переговори про вступ України в ЄС та вилучення ПДФО з місцевих бюджетів. Головне за 8 листопада
Переговори про вступ України в ЄС та вилучення ПДФО з місцевих бюджетів. Головне за 8 листопада

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
9134
Оренда житла у Німеччині: українцям слід врахувати один момент
8795
Порошенко проти Зеленського. Верховний суд поставив крапку у гучній справі
5927
Вступ України до ЄС: Зеленський доручив уряду забезпечити готовність до переговорів
4914
Кремль хоче відправити на фронт українських військовополонених – ISW
4116
В Україні масштабна повітряна тривога тривала менше години
3621
Синоптикиня попередила українців про небезпеку 9 листопада

Новини

За добу під Бахмутом ЗСУ відбили 30 ворожих атак – Генштаб
Сьогодні, 07:00
Вибух у Києві, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
Сьогодні, 06:54
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 9 листопада
Сьогодні, 04:50
9 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:13
«Главком» заявляє про інформаційну атаку на видання
Вчора, 20:21
ЗСУ завдали нищівного удару по позиціях окупантів
Вчора, 07:06

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту