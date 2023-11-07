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Ігнат розповів, за яких умов Україна зможе створити «повітряний щит»

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ігнат розповів, за яких умов Україна зможе створити «повітряний щит»
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
фото з відкритих джерел

Говорити про потужний «повітряний щит» можна буде, коли країна отримає все те, що хоче в перспективній моделі Повітряних сил

Україна може створити потужний «повітряний щит» для захисту своєї території від російських атак. Для цього потрібно все те, що описано у візії Повітряних сил. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

«Дуже пафосно говорити «повітряний щит» для України. Дійсно, хочеться мати такий купол, який усіх захистить, але не в наших реаліях. Це така країна, як Ізраїль (розміром в одну українську область), може собі такий щит дозволити», – розповів Ігнат.

За словами Ігната, коли йде масований обстріл різними типами засобів, то навіть славнозвісний ізраїльський щит не може впоратися з усім, що летить.

Ігнат зазначає, що у випадку України говорити про потужний «повітряний щит» можна буде, коли країна отримає все те, що хоче в перспективній моделі Повітряних сил, яку раніше змалювали у візії ЗС.

«Але повернемось до реалій. Сьогодні є готовність постійна. Коли нас запитують колеги, на скільки ми готові, чи готуємось, а які у нас є варіанти? У нас все що є, все стоїть на кону. Ми не тримаємо в запасі якісь зенітні системи», – додав речник Повітряних сил.

Нагадаємо, триває 622-га доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 36 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав три ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Теги: Юрій Ігнат ворог Україна обстріл Ізраїль

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