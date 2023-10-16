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Російська атака на Хмельниччину: влада повідомила деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Російська атака на Хмельниччину: влада повідомила деталі
фото ілюстративне

Ворог атакував область «шахедами»

У ніч на 16 жовтня російські загарбники атакували Хмельниччину «шахедами». Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

«Цієї ночі ворог атакував Хмельниччину «шахедами». В області активно працювали сили ППО. Руйнувань та постраждалих немає. Вчергове щиро дякуємо за оборону Збройним силам України!», – написав Тюрін.

Нагадаємо, у ніч на 16 жовтня близько в Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку та атаку «Шахедів». Під загрозою ракетного удару перебували Чернігівська, Сумська, Полтавська, Черкаська Кіровоградська, Дніпропетровська області.

Повітряні сили Збройних сил України повідомляли про роботу протиповітряної оборони у чотирьох містах: Кропивницькому, Миргороді, Хмельницькому, Старокостянтинові.

ЗМІ повідомляли про вибухи під час повітряної тривоги у Дніпрі та в Хмельницькому.

Теги: Хмельниччина обстріл влада ворог тривога

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