Окупанти вдарили по храму на Дніпропетровщині (фото)

Храм у Нікополі отримав пошкодження у результаті обстрілу

У результаті ворожого обстрілу Дніпропетровщини є постраждалий

Від вечора 6 листопада до ранку 7 листопада російські терористи тричі вдарили по Нікопольщині з важкої артилерії. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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У Нікополі в результаті ворожого удару постраждав 56-річний чоловік.

«Пошкоджений храм. Понівечені сім приватних будинків, господарська споруда, два авто. А ще – лінія електропередач та газогони», – розповів Лисак про наслідки атаки.

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Голова ОВА оприлюднив фото пошкоджених будівель.

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фото: Сергій Лисак/Facebook

Під удар потрапили і Марганецька та Червоногригорівська громади. У результаті атаки постраждалих немає.

Нагадаємо, триває 622-га доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За добу загалом ворог завдав 16 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Авіаційних ударів зазнали: Новомихайлівка, Рівнопіль Донецької області; Новодарівка Запорізької області; Берислав, Іванівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.