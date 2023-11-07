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Окупанти вдарили по храму на Дніпропетровщині (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти вдарили по храму на Дніпропетровщині (фото)
Храм у Нікополі отримав пошкодження у результаті обстрілу
фото: Сергій Лисак/Facebook

У результаті ворожого обстрілу Дніпропетровщини є постраждалий

Від вечора 6 листопада до ранку 7 листопада російські терористи тричі вдарили по Нікопольщині з важкої артилерії. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

У Нікополі в результаті ворожого удару постраждав 56-річний чоловік.

«Пошкоджений храм. Понівечені сім приватних будинків, господарська споруда, два авто. А ще – лінія електропередач та газогони», – розповів Лисак про наслідки атаки.

Голова ОВА оприлюднив фото пошкоджених будівель.

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фото: Сергій Лисак/Facebook

Під удар потрапили і Марганецька та Червоногригорівська громади. У результаті атаки постраждалих немає.

Нагадаємо, триває 622-га доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За добу загалом ворог завдав 16 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Новомихайлівка, Рівнопіль Донецької області; Новодарівка Запорізької області; Берислав, Іванівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Теги: Дніпропетровщина окупанти війна обстріл

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