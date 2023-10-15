Окупанти показали руїни «Азовсталі» та зробили цинічну заяву
Росіяни спершу знищили підприємство, а тепер збираються перетворити його на «промисловий парк»
Окупанти показали руїни «Азовсталі». Знищене підприємство загарбники цинічно пообіцяли перетворити на «промисловий парк».
У кадрі також розповідають, що підприємство величезне, і сапери обстежили ще не всю територію.
Нагадаємо, у неділю, 15 жовтня, у Маріупольському морському порті вперше з моменту окупації міста росіянами зафіксували одразу три судна біля причалів під завантаження.
Також російські загарбники розпочали підготовку до оборони тимчасово окупованого Маріуполя у Донецькій області.
До слова, Андрющенко пояснив, навіщо окупанти закривають в’їзди до Маріуполя.
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