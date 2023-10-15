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Окупанти показали руїни «Азовсталі» та зробили цинічну заяву

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окупанти показали руїни «Азовсталі» та зробили цинічну заяву
Усі будівлі на території підприємства зруйновано
фото: скріншот із відео

Росіяни спершу знищили підприємство, а тепер збираються перетворити його на «промисловий парк»

Окупанти показали руїни «Азовсталі». Знищене підприємство загарбники цинічно пообіцяли перетворити на «промисловий парк».

У кадрі також розповідають, що підприємство величезне, і сапери обстежили ще не всю територію.

Нагадаємо, у неділю, 15 жовтня, у Маріупольському морському порті вперше з моменту окупації міста росіянами зафіксували одразу три судна біля причалів під завантаження.

Також російські загарбники розпочали підготовку до оборони тимчасово окупованого Маріуполя у Донецькій області.

До слова, Андрющенко пояснив, навіщо окупанти закривають в’їзди до Маріуполя.

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Теги: руїни

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