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Окупанти атакували Сумщину «Шахедами»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти атакували Сумщину «Шахедами»
Українські воїни приземлили ворожі безпілотники
фото з відкритих джерел

Уночі на Сумщині зафіксовано 45 вибухів

У ніч на суботу, 4 листопада, Росія атакувала Сумщину двома ударними БпЛА Shahed-136/131 з Курської області. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Обидва ворожі безпілотники знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України.

Окупанти атакували Сумщину «Шахедами» фото 1

Сумська обласна військова адміністрація повідомляє, що вночі окупанти здійснили два обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 45 вибухів.

Обстрілів зазнали Великописарівська та Юнаківська громади:

  • Великописарівська громада: ворог бив з артилерії (5 вибухів)
  • Юнаківська громада: здійснено обстріл з РСЗВ «Град» (40 вибухів).

Нагадаємо, у ніч на 3 листопада російські окупанти завдали масованого удару по Україні. Терористи застосували 38 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 та керовану авіаційну ракету Х-59. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 24 ударних БпЛА та ракету Х-59.

Теги: безпілотник Сумщина окупанти війна обстріл

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