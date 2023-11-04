Окупанти атакували Сумщину «Шахедами»

Уночі на Сумщині зафіксовано 45 вибухів

У ніч на суботу, 4 листопада, Росія атакувала Сумщину двома ударними БпЛА Shahed-136/131 з Курської області. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

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Обидва ворожі безпілотники знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України.

Сумська обласна військова адміністрація повідомляє, що вночі окупанти здійснили два обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 45 вибухів.

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Обстрілів зазнали Великописарівська та Юнаківська громади:

Великописарівська громада: ворог бив з артилерії (5 вибухів)

Юнаківська громада: здійснено обстріл з РСЗВ «Град» (40 вибухів).

Нагадаємо, у ніч на 3 листопада російські окупанти завдали масованого удару по Україні. Терористи застосували 38 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 та керовану авіаційну ракету Х-59. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 24 ударних БпЛА та ракету Х-59.