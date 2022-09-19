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«Слава Україні»: в Умань приїхали 4 тис. паломників-хасидів (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
«Слава Україні»: в Умань приїхали 4 тис. паломників-хасидів (відео)
Чотири тисячі хасидів прибули в Умань святкувати Рош га-Шана
фото: glavcom.ua

Відсьогодні починається масовий заїзд в Умань великої кількості прочан-хасидів

На тлі повномасштабної російської збройної агресії в Україну прибули 4 тис. паломників-хасидів. Про це повідомила у Telegram Об'єднана єврейська община України.

«Відсьогодні починається масовий заїзд в Умань великої кількості прочан-хасидів, що їдуть в Україну з різних куточків світу попри війну, демонструючи віру в ЗСУ», – повідомили в ОЄОУ.

Попри війну та попередження ізраїльських і українських офіційних осіб, паломники хасиди їдуть до Умані та не бояться можливих ракетних ударів. В соцмережі публікують відео, як паломники веселяться та кричать «Слава Україні».

Загалом, за даними ОЄОУ, у Черкаській обласній військовій адміністрації очікують, що в святкових заходах візьмуть участь близько десяти тисяч вірян. Цього року святкування Рош га-Шана припадає на 25-27 вересня. 

Нагадаємо, раніше посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що на тлі військової агресії Росії проти України, що триває, і відсутності можливості гарантувати безпеку іноземцям, Україна не може прийняти паломників, які щорічно приїжджають в Умань на свято Рош-га-Шана.

Як заявив раніше посол Ізраїлю Михайло Бродський, його держава рекомендує своїм громадянам цього року не їхати в Україну на свято Рош-га-Шана, адже ніхто не зможе гарантувати паломникам безпеку з огляду на війну в Україні. 

Раніше повідомлялося, що в Умань приїхало близько 2 тисяч хасидів. Вони прибули у місто, щоб відзначити свято Шавуот, яке цього року припало на 4 червня.

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Теги: відео Telegram Умань хасиди

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