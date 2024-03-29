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Росія модифікувала старі авіабомби для ударів по Україні: ЗСУ розкрили деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія модифікувала старі авіабомби для ударів по Україні: ЗСУ розкрили деталі
По Харкову вперше з 2022-го року було завдано удару авіабомбами
фото з відкритих джерел

Авіабомби потужніші за ракети

Російські загарбники для атаки на українські міста модифікували та використовують старі авіабомби, які у великій кількості залишилися з часів Радянського Союзу. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, коментуючи нещодавній удар по Харкову авіабомбою УМПБ Д-30.

Він зазначив, що авіабомби потужніші за ракети.

«Наприклад, для знищення мосту інколи ракети недостатньо, а бомба може нести в собі значно більше заряду, вона більш потужна, - сказав Євлаш - Це фугасна авіаційна бомба масою у 250 кілограмів. До неї були прироблені певні засоби керування, які її зробили у певному розумінні ракетою. Там була ціла система для того, аби ця бомба могла подолати більший маршрут, ніж звичайна. Звісно, що вони випробовують і такі шляхи ведення війни», - наголосив речник Повітряних сил ЗСУ.

При цьому Євлаш додав, що Сили оборони можуть боротися з керованими авіабомбами РФ, але першою ціллю є саме літаки, який їх запускають - Су-34 і Су-35. За його словам, західні винищувачі F-16 мають стати серйозною базовою протидією для застосування ворожої авіації.

Спікер нагадав, що такі бомби окупанти вже використовували раніше - поблизу Мирнограда Донецької області, та їм вдавалося їх так далеко закидувати за рахунок певного типу двигуна: «Якщо її вага буде збільшуватися до 500 чи 1500 кг, то, звісно, що так далеко закинути її літак не зможе».

Нагадаємо, начальник слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що по Харкову вперше з 2022-го року було завдано удару авіабомбами. ворог застосував дешевий аналог крилатої ракети. Це УМПБ Д-30 СН, що виготовлений на базі ФАБ-250. Болвінов додав, що у місті було два прильоти – перше влучання по загальноосвітній школі, друге посеред житлових будинків.

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Теги: бомбардування Харківщина

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