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Влада Харківщини готує примусову евакуацію сімей з дітьми

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Влада Харківщини готує примусову евакуацію сімей з дітьми
Щоденно сім'ї з дітьми ризикують життями, адже росіяни використовують на території області увесь арсенал зброї
фото ілюстративне

У 57 населених пунктах області проживають 1082 дитини

В Харківській області планують розширення примусової евакуації сімей з дітьми ще в 18 населених пунктах. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Найближчим часом на Раді оборони області порушимо питання щодо примусової евакуації родин із дітьми з 18 сіл Великобурлуцької та Вільхуватської громад. Зараз там проживають родини зі 161 дитиною», – наголосив Синєгубов.

Він зазначив, що щоденно ці сім'ї ризикують життями, адже росіяни використовують на території області увесь арсенал зброї: артилерію, БПЛА, міномети, авіацію.

«У 57 населених пунктах Великобурлуцької, Вільхуватської, Кіндрашівської, Курилівських громадах проживають 1082 дитини. Тут плануємо запровадити обов'язкову евакуацію. Маємо листи від Куп'янської РВА», – повідомив глава ОВА.

Раніше на Донеччині було оголошено про примусову евакуацію з дев’яти сіл області.

Триває 736 доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулося 73 бойових зіткнення.  Загалом ворог завдав два ракетних та 79 авіаційних ударів, здійснив 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

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Теги: Харківщина евакуація діти

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