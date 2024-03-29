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«З00 тис. окупантів на Харків». Синєгубов прокоментував цілі російської ІПСО

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
«З00 тис. окупантів на Харків». Синєгубов прокоментував цілі російської ІПСО
Чутки про можливий штурм Харкова та окупацію регіону є складовими ІПСО
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Глава області прокоментував ворожі інформаційні вкиди 

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов назвав цілі російської інформаційно-психологічної операції (ІПСО) щодо наступу на Харків. Про це він розповів в інтерв'ю «Главкому».

Чиновник наголосив, що ІПСО спрямоване на те, щоб здіймати тривогу у населення. Подібні чутки мають на меті змусити місцевих жителів відчувати хвилювання та паніку, особливо на тлі тривалої війни та щоденних обстрілів. 

«Після кожного такого інформаційного вкиду логічно, що ми відчуваємо хвилювання населення, яке понад два роки живе фактично під щоденними обстрілами – С-300, «шахедами» та всім іншим. Так само це спроба впливу на бізнес, який приймає рішення, чи лишатися йому на території Харківської області, навіть якщо він не ушкоджений, або все-таки планувати виїздити», – зауважив Синєгубов.

«Щодо «ждунів», то, мабуть, якийсь ентузіазм це і викликає, але зараз не 2022 рік. У нас вже була відносно швидка деокупація наших територій, і велика кількість зрадників просто залишили територію області і держави. Тому я не скажу, що росіяни орієнтуються саме на «ждунів», хоча й такі, напевно, є. Але стосовно них зараз мають працювати наші правоохоронні структури», – додав чиновник.

На думку голови Харківської ОВА, ворог також хоче відволікти увагу наших Збройних сил від тих пріоритетних напрямків, які він собі обрав для наступу.

Зауважимо, останнім часом у мережі багато інформаційних вкидів про 300 тис. солдатів, яких Москва хоче зібрати для нападу на Харків. Анонімні російські чиновники кажуть, що президент РФ Володимир Путін хоче окупувати Харків і на цьому може заспокоїтися та припинити «СВО». 

Нагадаємо, раніше Путін заявив про створення «санітарної зони» на кордоні, яка б убезпечувала російську територію від обстрілів.

Читайте також: Олег Синєгубов: Харків і область є для Кремля пріоритетом
Теги: наступ росіяни Харків окупанти бізнес Харківщина Олег Синєгубов ворог

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