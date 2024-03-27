Український генерал пояснив, як зменшити кількість ракетних ударів по Харківщині

Українським захисникам поки не вдається збити повітряні цілі РФ за короткий проміжок часу

Начальник Харківського гарнізону і Сил оборони Харкова Сергій Мельник із позивним Марсель зазначив, що російські війська модернізували системи С-300 та С-400 та ракети до них, тому їхня швидкість перевищує українську вдвічі. Про це військовий розповів в інтерв'ю «Суспільному».

«Змінена бойова частина, змінений політ цієї ракети і швидкісний режим», – каже генерал.

За словами начальник Харківського гарнізону і Сил оборони Харкова, українським захисникам не вдається збити ці повітряні цілі за короткий проміжок часу, оскільки нашій системі ППО необхідно вийти на бойовий режим і збити цю ракету.

«Але максимальна дальність пуску цієї ракети по території Харківської області – десь 110 км. На жаль, системи артилерійського вогню і системи реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) не дістають до систем С-300 Російської Федерації, і влучити по них практично неможливо», – наголосив Мельник.

Генерал зазначив, що для зменшення російських ударів по Харківській області необхідно знищувати модернізовані зенітно-ракетні комплекси РФ.

«Тут потрібен комплексний захід з нашою авіацією, з нашими системами РСЗВ іноземного походження, які можуть бити трохи далі. І зробити так, щоб піймати ці системи і знищити їх на моменті підготовки, саме пускові», – пояснив він.

Марсель повідомив, що у разі, якщо радіолокаційний локатор буде знищений, то система стає небоєздатною.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін націлився на взяття Харкова.

Зокрема, у ніч на 22 березня російські війська атакували Харків. Загарбники випустили по місту понад 15 ракет, вдарили по об'єктах енергетики. Місто було фактично повністю без світла.

До слова, у Харкові вчора зафіксовано «приліт» в одному із районів міста після вибуху. Він прогримів до оголошення повітряної тривоги у регіоні.