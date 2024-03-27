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Український генерал пояснив, як зменшити кількість ракетних ударів по Харківщині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Український генерал пояснив, як зменшити кількість ракетних ударів по Харківщині
Для зменшення російських ударів по Харківській області ЗСУ необхідно знищувати модернізовані зенітно-ракетні комплекси РФ
фото з відкритих джерел

Українським захисникам поки не вдається збити повітряні цілі РФ за короткий проміжок часу

Начальник Харківського гарнізону і Сил оборони Харкова Сергій Мельник із позивним Марсель зазначив, що російські війська модернізували системи С-300 та С-400 та ракети до них, тому їхня швидкість перевищує українську вдвічі. Про це військовий розповів в інтерв'ю «Суспільному».

«Змінена бойова частина, змінений політ цієї ракети і швидкісний режим», – каже генерал.

За словами начальник Харківського гарнізону і Сил оборони Харкова, українським захисникам не вдається збити ці повітряні цілі за короткий проміжок часу, оскільки нашій системі ППО необхідно вийти на бойовий режим і збити цю ракету.

«Але максимальна дальність пуску цієї ракети по території Харківської області – десь 110 км. На жаль, системи артилерійського вогню і системи реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) не дістають до систем С-300 Російської Федерації, і влучити по них практично неможливо», – наголосив Мельник.

Генерал зазначив, що для зменшення російських ударів по Харківській області необхідно знищувати модернізовані зенітно-ракетні комплекси РФ.

«Тут потрібен комплексний захід з нашою авіацією, з нашими системами РСЗВ іноземного походження, які можуть бити трохи далі. І зробити так, щоб піймати ці системи і знищити їх на моменті підготовки, саме пускові», – пояснив він.

Марсель повідомив, що у разі, якщо радіолокаційний локатор буде знищений, то система стає небоєздатною.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін націлився на взяття Харкова.

Зокрема, у ніч на 22 березня російські війська атакували Харків. Загарбники випустили по місту понад 15 ракет, вдарили по об'єктах енергетики. Місто було фактично повністю без світла. 

До слова, у Харкові вчора зафіксовано «приліт» в одному із районів міста після вибуху. Він прогримів до оголошення повітряної тривоги у регіоні.

Теги: війна обстріл системи ППО Харківщина ЗСУ

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