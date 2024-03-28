Головна Країна Політика
search button user button menu button

Голова Харківської ОВА оцінив воєнну загрозу для регіону

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Голова Харківської ОВА оцінив воєнну загрозу для регіону
За словами Синєгубова, на Куп’янсько-Лиманському напрямку є концентрація ворожих військ в приблизно 100 тис. окупантів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Противник обстрілює керованими авіаційними бомбами та артилерією абсолютно все прикордоння

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов оцінив воєнну загрозу для регіону, розкривши деталі щодо дій російських військ на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Про це чиновник розповів в інтервʼю «Главкому».

За словами Синєгубова, на Куп’янсько-Лиманському напрямку є концентрація ворожих військ в приблизно 100 тис. окупантів – вона зберігається такою вже понад 10 місяців. З них безпосередньо воює приблизно 40 тис. Інші – це логістика, сили забезпечення, шпиталі.

«Наші воїни стримують майже щоденний натиск, коли проводяться штурмові атаки по Куп’янському напрямку, по двох селах – це Синьківка та Табаївка. Відбуваються атаки і на Лиманському напрямку, який розташований трохи нижче», – зауважив голова Харківської ОВА.

«На півночі області концентрації штурмових військ, принаймні таких, які б мали змогу піти на штурм і відкривати собі новий фронт, ми не бачимо. Проте чітко розуміємо, що і Харків, і Харківська область для Кремля є пріоритетом, і маємо слідкувати за військовою обстановкою на нашому прикордонні фактично 24 на 7, щоб об’єктивно протидіяти тим загрозам, які можуть бути», – наголосив чиновник.

Пріоритетний напрямок ворога – Куп'янський, а саме ділянка від Куп'янська-Вузлового до річки Оскіл, яку вони мали намір захопити ще влітку, потім восени, потім до Нового року, потім до виборів Путіна. «Проте Збройні сили стримують ворога, хоча там відбувається по 7-15 штурмових дій на добу – броньованою технікою, танками, БТР та іншим. Тобто це не лише спроби розвідки чи дія якимись диверсійними групами», – пояснив Синєгубов.

Також противник обстрілює керованими авіаційними бомбами та артилерією абсолютно все прикордоння, щоб тероризувати місцеве населення і відволікати Збройні сили від оборони на основних напрямках. 

Зауважимо, останнім часом у мережі багато інформаційних вкидів про 300 тис. солдатів, яких Москва хоче зібрати для нападу на Харків. Анонімні російські чиновники кажуть, що президент РФ Володимир Путін хоче окупувати Харків і на цьому може заспокоїтися та припинити «СВО». 

Нагадаємо, раніше Путін заявив про створення «санітарної зони» на кордоні, яка б убезпечувала російську територію від обстрілів.

Читайте також: Олег Синєгубов: Харків і область є для Кремля пріоритетом
Теги: Харків росія окупанти Харківщина Олег Синєгубов фронт штурм

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Цей рік буде дуже непростим для України та світу
План України на 2024-й рік – пережити
28 лютого, 10:31
Основна маса російських стратегічних резервів має набути бойових та оперативних спроможностей приблизно наприкінці весни, початку літа
Стратегічні резерви Росії: між заявами та реальністю
21 березня, 12:05
Росія веде свою пропаганду й у кіберспорті
Ігри майбутнього. Розмова про те, як Путін використовує кіберспорт у війні і чим відповідає Україна Інтерв’ю
29 лютого, 20:00
Погрози Путіна дуже небезпечні, оскільки підривають довіру в галузі ядерної зброї
НАТО відповіло на погрози Путіна застосувати ядерну зброю
1 березня, 21:19
Honor, Xiaomi, Samsung та Acer повернули рекламну активність у країні-агресорці
Одна з найбільших світових компаній вирішила повернутись до РФ
11 березня, 16:24
Він заявив, що Путін «захворів на владу і робить все, щоб правити довічно»
Зеленський відреагував на «вибори» РФ на окупованих територіях України
17 березня, 22:15
Росіяни, які перебувають під слідством і судом за злочини легкої та середньої тяжкості, а також засуджені можуть погасити свою судимість
Росія випускає на фронт ґвалтівників
19 березня, 19:18
Захисники відбили майже 10 атак ворога на Авдіївському напрямку
Росіяни припинили штурмові дії на одному з напрямків – Генштаб
22 березня, 20:04
Президент прокоментував удар росіян по Харкову, у результаті якого загинули 5 людей
Зеленський про удар РФ про Харкову: Україна ще більш влучно відповідатиме
20 березня, 23:09

Політика

Голова Харківської ОВА оцінив воєнну загрозу для регіону
Голова Харківської ОВА оцінив воєнну загрозу для регіону
Кулеба здійснює перший від 2017 року візит в Індію
Кулеба здійснює перший від 2017 року візит в Індію
Український посол спростував чутки про «російський борщ» в Японії
Український посол спростував чутки про «російський борщ» в Японії
Міноборони повідомило, чого чекати українцям від мобілізаційного законопроєкту
Міноборони повідомило, чого чекати українцям від мобілізаційного законопроєкту
Нардеп розповів, як триває розгляд правок до законопроекту про мобілізацію
Нардеп розповів, як триває розгляд правок до законопроекту про мобілізацію
Суддю, який змінив Конституцію під Януковича, не врятувало рішення європейського суду
Суддю, який змінив Конституцію під Януковича, не врятувало рішення європейського суду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
95K
Шановні біженці, а де ви сплачуєте податки? «Сюрприз» для українців за кордоном
68K
Посол звернувся до українських біженців у Німеччині з пропозицією
62K
Мобілізація: кого з чоловіків дозволено примусово доставляти до ТЦК
57K
Буде важко. До чого треба готуватися українцям
16K
«Борщ – це російська страва». Японці відмовили Клопотенку у відкритті українського закладу
11K
Передача Україні F-16. Путін видав свій головний страх

Новини

Атака на українські міста, Німеччина передасть Україні снаряди: головне за ніч
Сьогодні, 06:47
Без опадів, сильний вітер: прогноз погоди на 28 березня
Сьогодні, 04:55
Всесвітній день історика. Які свята відзначаємо 28 березня
Сьогодні, 00:20
«Підпишіть петицію»: МВС попередило про нову схему шахраїв
Вчора, 21:33
«Сталевий фронт» Ахметов передав ЗСУ сім тисяч засобів зв'язку
Вчора, 17:23
Україна вийшла на Євро-2024 з футболу, вибухи в Білгороді: головне за ніч
Вчора, 06:31

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua