Голова Харківської ОВА оцінив воєнну загрозу для регіону

За словами Синєгубова, на Куп’янсько-Лиманському напрямку є концентрація ворожих військ в приблизно 100 тис. окупантів

Противник обстрілює керованими авіаційними бомбами та артилерією абсолютно все прикордоння

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов оцінив воєнну загрозу для регіону, розкривши деталі щодо дій російських військ на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Про це чиновник розповів в інтервʼю «Главкому».

За словами Синєгубова, на Куп’янсько-Лиманському напрямку є концентрація ворожих військ в приблизно 100 тис. окупантів – вона зберігається такою вже понад 10 місяців. З них безпосередньо воює приблизно 40 тис. Інші – це логістика, сили забезпечення, шпиталі.

«Наші воїни стримують майже щоденний натиск, коли проводяться штурмові атаки по Куп’янському напрямку, по двох селах – це Синьківка та Табаївка. Відбуваються атаки і на Лиманському напрямку, який розташований трохи нижче», – зауважив голова Харківської ОВА.

«На півночі області концентрації штурмових військ, принаймні таких, які б мали змогу піти на штурм і відкривати собі новий фронт, ми не бачимо. Проте чітко розуміємо, що і Харків, і Харківська область для Кремля є пріоритетом, і маємо слідкувати за військовою обстановкою на нашому прикордонні фактично 24 на 7, щоб об’єктивно протидіяти тим загрозам, які можуть бути», – наголосив чиновник.

Пріоритетний напрямок ворога – Куп'янський, а саме ділянка від Куп'янська-Вузлового до річки Оскіл, яку вони мали намір захопити ще влітку, потім восени, потім до Нового року, потім до виборів Путіна. «Проте Збройні сили стримують ворога, хоча там відбувається по 7-15 штурмових дій на добу – броньованою технікою, танками, БТР та іншим. Тобто це не лише спроби розвідки чи дія якимись диверсійними групами», – пояснив Синєгубов.

Також противник обстрілює керованими авіаційними бомбами та артилерією абсолютно все прикордоння, щоб тероризувати місцеве населення і відволікати Збройні сили від оборони на основних напрямках.

Зауважимо, останнім часом у мережі багато інформаційних вкидів про 300 тис. солдатів, яких Москва хоче зібрати для нападу на Харків. Анонімні російські чиновники кажуть, що президент РФ Володимир Путін хоче окупувати Харків і на цьому може заспокоїтися та припинити «СВО».

Нагадаємо, раніше Путін заявив про створення «санітарної зони» на кордоні, яка б убезпечувала російську територію від обстрілів.