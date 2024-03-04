ЗСУ вдарили по окупантах керованою авіабомбою на лівобережжі Херсонщини (відео)

На відео була зображена авіабомба з написом: «За дітей Одеси. З ненавистю, без поваги»

Повітряні сили ЗСУ завдали удару керованою авіаційною бомбою по об’єкту російських військ на тимчасово захопленій території Херсонської області. Про це командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив на Facebook-сторінці.

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«4 березня 2024-го. Окупована Херсонщина. Ураження ворожого об’єкта керованою авіабомбою. Горіть у пеклі, орки!», – зазначив він, оприлюднивши відео з ураженням ворожої цілі.

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Олещук подякував пілотам Повітряних сил за успішну бойову роботу.

Нагадаємо, Збройні сили України внаслідок ракетного удару по скупченню російських військ в Оленівці Донецької області знищили 19 російських загарбників, зокрема заступника командира підрозділу.

Українські військові вдарили по скупченню ворога за допомогою українських реактивних систем залпового вогню.

Також Повітряні сили знищили ще один російський літак. За словами командувача Повітряних сил Миколи Олещука, 29 лютого – дата, що випадає раз на чотири роки, але уже звичний для росіян день із втратою чергового літака.