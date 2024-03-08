Окупанти атакували Харківщину: влада повідомили про наслідки

Руйнування зафіксовано поруч з девʼятиповерховим житловим будинком

У ніч на 8 березня російські загарбники завдали удару по Чугуєву Харківської області, унаслідок чого поранень зазнали двоє осіб. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Як зазначає голова ОВА, поранення отримали 17-річний хлопець та 37-річний чоловік.

Зафіксовано руйнування поруч з девʼятиповерховим житловим будинком, пошкоджені магазини, готель та близько 13 автомобілів.

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За словами Синєгубова, профільні служби працюють на місцях влучань.

Перед цим під час оголошеної повітряної тривоги в Харківській області було чути звуки вибуху.

Нагадаємо, у ніч на 7 березня російські окупанти вдарили по навчальному полігону у Харківській області, застосувавши безпілотники.

Як повідомлялося, 6 березня, російські загарбники обстріляли Борову Харківської області. Попередньо, відомо про одну загиблу людину похилого віку та чотирьох поранених, серед яких – троє дітей.

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До слова, 7 березня у Сумах пролунав вибух після оголошення повітряної тривоги в регіоні. Після повідомлення про вибух Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики.

Внаслідок російського ракетного удару по Сумах пошкодження отримали лікувальні та навчальний заклади міста.