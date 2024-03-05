На одному з напрямків окупанти створюють загороджувальні загони

Як зазначив начальник ОВА, на Лимано-Куп’янському напрямку окупанти перебувають у деморалізованому стані

За словами глави ОВА, із сотні тисяч окупантів, зосереджених штурмовиків лише 40 тис. осіб

На Лимано-Куп’янському напрямку окупанти настільки деморалізовані, що військове керівництво ворожої армії створює загороджувальні загони. Про це заявив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

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За словами посадовця, із сотні тисяч зосереджених ворожих штурмовиків – близько 40 тис. Інші – забезпечення та логістика.

«І саме ці 40 тис. постійно треба поповнювати, адже втрати у них величезні. Ворог настільки у деморалізованому стані, що російське військове керівництво на місцях вдається до практики загороджувальних загонів», – розповів Синєгубов.

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Загороджувальні загони – загони, які розміщувалися позаду основних військ для запобігання втечі військовослужбовців з поля бою, упіймання шпигунів, диверсантів і дезертирів, повернення до частини втікачів і військовослужбовців, що відстали.

Нагадаємо, окупанти зосереджують значні резерви в районі Новомихайлівки на Новопавлівському напрямку.

Раніше стало відомо, що біля Авдіївки російські окупанти частково контролюють села Бердичі та Тоненьке. Водночас Силам оборони вдалося зупинити просування ворога на цій ділянці фронту.

До слова, триває 741-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулося 76 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав два ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 95 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.