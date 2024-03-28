Посольство Казахстану закликало своїх громадян залишити Україну

Посольство Казахстану попередило, про «нестабільну безпекову ситуацію» в Одеській та Харківській областях

Громадянам Казахстану рекомендують залишити Україну «у зв'язку зі зростанням напруженості»

Громадян Казахстану, які перебувають в Одеській та Харківській областях, закликали розглянути можливість залишити Україну «через напружену ситуацію».

«У зв'язку зі зростанням напруженості та нестабільною безпековою ситуацією в Одеській та Харківській областях, Посольство Республіки Казахстан в Україні рекомендує громадянам Казахстану розглянути можливість залишити ці області», – йдеться у повідомленні посольства країни.

Зазначається, що для виїзду з України до Казахстану громадяни республіки можуть скористатися наземними маршрутами: через Польщу чи Молдову, далі – комерційним авіасполученням. У разі виїзду через Польщу їм необхідно мати шенгенську візу, для виїзду через Молдову вона не потрібна.

Контактні номери Консульського відділу Посольства: +38(044) 4831596, +38(044) 4891031. Гаряча лінія для громадян Казахстану (в екстрених випадках): +380673470408.

Нагадаємо, триває 764-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби зафіксовано 48 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав чотири ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.