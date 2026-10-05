У РФ ексмер Сочі отримав 15 років ув’язнення

Суд позбавив ексмера Сочі медалі ордена «За заслуги перед Вітчизною» II ступеня

Мещанський районний суд Москви визнав колишнього мера Сочі Олексія Копайгородського винним в отриманні хабарів на суму понад 300 млн руб., розтраті в особливо великому розмірі та легалізації злочинних доходів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

За сукупністю злочинів суддя призначила колишньому меру 15 років колонії суворого режиму зі штрафом у розмірі 500 млн руб. Суд також позбавив його медалі ордена «За заслуги перед Вітчизною» II ступеня та заборонив після звільнення протягом 14,5 років обіймати керівні посади в органах влади.

Зокрема, дружину ексмера Яніну Копайгородську суд визнав винною у посередництві в корупційних злочинах чоловіка, а також у примусі свідка до надання неправдивих показань. Їй призначили дев'ять років колонії загального режиму зі штрафом у розмірі 500 млн руб.

Суд конфіскував грошові кошти Олексія Копайгородського, еквівалентні сумі отриманих хабарів, у розмірі 319,8 млн руб. Разом з тим з нього та його дружини Яніни солідарно стягнули ще 121 млн руб. – суму легалізованих злочинних доходів. Суддя також задовольнила цивільний позов адміністрації Сочі та стягнула з колишнього мера в рахунок відшкодування збитків 26,2 млн руб.

До слова, Басманний суд Москви заочно заарештував російського журналіста та блогера Юрія Дудя у справі про публічні заклики до здійснення терористичної діяльності. Паралельно в Росії, за повідомленнями окремих джерел, можуть розпочати процедуру вилучення його нерухомості.