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Зеленський пояснив, чому Росія продовжує війну попри відсутність перемог

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Зеленський пояснив, чому Росія продовжує війну попри відсутність перемог
Президент закликав міжнародних партнерів зберігати єдність у протидії російській агресії
Фото: скриншот трансляції Офісу президента України

Президент заявив, що Москва відкидає компроміси, хоча так і не змогла досягти своїх цілей на полі бою

Росія не перемагає у війні проти України, однак продовжує бойові дії та демонструє небажання йти на компроміси. Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє «Главком» із посиланням на виступ глави держави.

За словами Зеленського, російське керівництво не демонструє готовності до завершення війни, попри відсутність перемоги на фронті.

«І це проблема. Жодних компромісів у війні, жодних компромісів у їхніх діях. Тому нам потрібно бути справді об'єднаними, дуже сильними проти цієї війни», – наголосив президент.

Глава держави підкреслив необхідність збереження єдності перед російською агресією. На його думку, саме спільна та сильна позиція допоможе протистояти продовженню війни.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що проведення тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі залежить насамперед від американської сторони. За словами Зеленського, Київ і Москва погодилися на зустріч, однак Вашингтон наразі зосереджений на ситуації на Близькому Сході.

Також «Главком» писав, що президент прокоментував можливість переговорів Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна. За його оцінкою, найбільше в такому форматі зацікавлена Москва, яка прагне досягти вигідних для себе домовленостей щодо завершення війни.

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Теги: росія Володимир Зеленський війна

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