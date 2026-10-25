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Масована атака на російські міста, зізнання Ілона Маска та переведення годинника: головне за ніч 25 жовтня

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Масована атака на російські міста, зізнання Ілона Маска та переведення годинника: головне за ніч 25 жовтня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 25 жовтня 2026 року

Бєлгород та низка інших міст РФ опинилися під масованою атакою дронів, американський мільярдер Ілон Маск зізнався, що проти України все ж були застосовані обмеження Starlink, а в фіналі Дитячого Євробачення 2026 було визначено переможця одного з найпрестижніших пісенних конкурсів.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 25 жовтня.

Бєлгород та низка інших міст РФ опинилися під масованою атакою дронів

Наслідки атаки дронів
Наслідки атаки дронів
фото: соцмережі

Російський Бєлгород зазнав масованої атаки безпілотників. За попередніми даними, у центрі міста почалася пожежа. Місцеві повідомляють про можливе пошкодження найбільшого торгово-розважального центру міста. Також атаки зазнали Омськ та Липецьк, де росіяни також відзвітували про ураження та пожежі. 

Україна перейшла на зимовий час

Цієї ночі відбувся перехід на зимовий час
Цієї ночі відбувся перехід на зимовий час
фото з відкритих джерел

У ніч проти неділі, 25 жовтня 2026 року, Україна перейшла на зимовий час – о 4-й ранку стрілки годинників перевели на одну годину назад. Таким чином, тривалість цієї доби збільшилася на одну годину

Визначено переможця Дитячого Євробачення 2026 

Дитяче Євробачення 2026 пройшло на Мальті
Дитяче Євробачення 2026 пройшло на Мальті
фото: Eurovisionworld

Вірменія здобула перемогу на Дитячому Євробаченні 2026, друге місце посіла Іспанія, третє місце – у Франції.  Представниця України посіла дев'яте місце на конкурсі. 

Маск звинуватив ЗСУ в порушенні вимог Starlink та заявив про обмеження

Мільярдер зізнався, що все ж компанія обмежила Starlink для України
Мільярдер зізнався, що все ж компанія обмежила Starlink для України
фото: Reuters

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що українські військові порушили умови використання Starlink, застосовуючи супутниковий зв’язок для ударів безпілотниками. За його словами, компанія SpaceX минулого тижня закрила цю можливість, однак сам сервіс залишається критично важливим для оборони України.

Інші важливі новини: 

Теги: США Україна росія дрон війна переговори Меланія Трамп Дональд Трамп дитяче євробачення

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