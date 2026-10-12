Україна готова представити домовленості про мир на зустрічі Зеленського з Путіним

Найбільш дієвим кроком для зміни динаміки переговорів стала б безпосередня зустріч Зеленського з Путіним

Сибіга назвав можливі результати переговорів: перемир’я, обмін полоненими та повернення дітей

Україна має пакет потенційних домовленостей, які можна було б оголосити за результатами зустрічі президента Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним. Серед можливих результатів – перемир’я, обмін військовополоненими та повернення українських дітей. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв’ю РБК-Україна, повідомляє «Главком».

За словами очільника МЗС, Київ продовжує підтверджувати готовність до тристоронньої зустрічі за участю України, Росії та США й хотів би, щоб вона відбулася якомога швидше.

«Ми будемо використовувати кожну, навіть найменшу можливість для наближення миру», – зазначив Сибіга.

Водночас, на його думку, найбільш дієвим кроком для зміни динаміки переговорів стала б безпосередня зустріч Зеленського з Путіним. Вона могла б відбутися за участю президента США Дональда Трампа або за посередництва президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

«Ми сигналізуємо, ми готові до цього. І нам є, що показати як результат цієї зустрічі. Як мінімум перемир’я, обмін військовополоненими, повернення дітей», – сказав міністр.

Сибіга пояснив, що Київ має набір потенційних домовленостей, які називають confidence-building measures – заходами для зміцнення довіри. Їх могли б оприлюднити за підсумками переговорів.

Україна також працює з партнерами над можливістю запровадження перемир’я в енергетичній сфері, на морі та в повітрі. За словами міністра, такі ініціативи важливі не лише для України, а й для інших держав, зокрема країн Глобального Півдня, які залежать від стабільності постачання продовольства.

Очільник МЗС вважає, що певних домовленостей можна досягти й на нижчому переговорному рівні. Однак для якісного прориву та визначення нової перспективи завершення війни необхідна зустріч на рівні лідерів.

«Команди, які зустрічаються на нижчому рівні, часто обговорюють те ж саме питання по декілька разів, і саме президент може поставити крапку в найскладніших питаннях», – пояснив Сибіга.

Він також наголосив, що Україна не погодиться на жодні домовленості ціною своєї територіальної цілісності та суверенітету. За словами міністра, принцип «нічого про Україну без України» залишається незмінним.

Варто нагадати, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва готова до переговорів з Україною, однак хоче розуміти, з якими пропозиціями президент Володимир Зеленський направить своїх представників. Про це очільник МЗС країни-агресора сказав, коментуючи перспективи нової зустрічі сторін.