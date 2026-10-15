Зеленський заявив про знищення літаків РФ, готових атакувати Україну

Знищено чотири винищувачі-бомбардувальники Су-34, ще два літаки цього типу уражено

Українські військові також уразили російський об’єкт запуску ударних дронів та ціль у Чорному морі

У ніч проти 15 жовтня Сили оборони України завдали удару по російському аеродрому у Воронезькій області. За словами президента Володимира Зеленського, знищено чотири винищувачі-бомбардувальники Су-34, ще два літаки цього типу уражено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву українського лідера.

Російські військові використовували ці літаки для ударів по Україні, а пошкоджені та знищені борти, за твердженням президента, готувалися до нових атак і були споряджені авіабомбами

Про результати операції Зеленський повідомив у своєму дописі. За його словами, для ураження аеродрому українські військові застосували далекобійну ракету «Нептун». Президент подякував воїнам Військово-Морських сил ЗСУ за влучність.

Окрім удару по аеродрому у Воронезькій області, українські військові застосували далекобійні засоби ураження по місцю зберігання та запуску ударних безпілотників в Орловській області РФ.

Зеленський також повідомив про ураження цілі в Чорному морі, однак не уточнив, про який саме об’єкт ідеться та яких пошкоджень він зазнав. Президент наголосив, що Україна продовжуватиме далекобійні операції у відповідь на російські атаки.

«Наші справедливі відповіді на весь російський терор проти України. Росія затягує війну, отже, наші далекобійні операції будуть продовжуватися», – заявив Зеленський.

Варто нагадати, що за даними ВМС, українські військові завдали удару по аеродрому береговим ракетним комплексом «Нептун». Крім літаків, було знищено технічне обладнання, необхідне для забезпечення польотів авіації. На території об’єкта також зафіксували повторні детонації та пожежу.