Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський заявив про знищення літаків РФ, готових атакувати Україну

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський заявив про знищення літаків РФ, готових атакувати Україну
Знищено чотири винищувачі-бомбардувальники Су-34, ще два літаки цього типу уражено
фото: Офіс президента України

Українські військові також уразили російський об’єкт запуску ударних дронів та ціль у Чорному морі

У ніч проти 15 жовтня Сили оборони України завдали удару по російському аеродрому у Воронезькій області. За словами президента Володимира Зеленського, знищено чотири винищувачі-бомбардувальники Су-34, ще два літаки цього типу уражено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву українського лідера.

Російські військові використовували ці літаки для ударів по Україні, а пошкоджені та знищені борти, за твердженням президента, готувалися до нових атак і були споряджені авіабомбами

Про результати операції Зеленський повідомив у своєму дописі. За його словами, для ураження аеродрому українські військові застосували далекобійну ракету «Нептун». Президент подякував воїнам Військово-Морських сил ЗСУ за влучність.

Окрім удару по аеродрому у Воронезькій області, українські військові застосували далекобійні засоби ураження по місцю зберігання та запуску ударних безпілотників в Орловській області РФ.

Зеленський також повідомив про ураження цілі в Чорному морі, однак не уточнив, про який саме об’єкт ідеться та яких пошкоджень він зазнав. Президент наголосив, що Україна продовжуватиме далекобійні операції у відповідь на російські атаки.

«Наші справедливі відповіді на весь російський терор проти України. Росія затягує війну, отже, наші далекобійні операції будуть продовжуватися», – заявив Зеленський.

Варто нагадати, що за даними ВМС, українські військові завдали удару по аеродрому береговим ракетним комплексом «Нептун». Крім літаків, було знищено технічне обладнання, необхідне для забезпечення польотів авіації. На території об’єкта також зафіксували повторні детонації та пожежу.

Теги: Володимир Зеленський літак війна ЗСУ росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент подякував розробникам за роботу над новим засобом протиповітряної оборони
Україна випробувала новий перехоплювач реактивних шахедів – Зеленський
15 вересня, 14:54
Серед головних тем візиту – посилення української ППО, забезпечення фінансування та наближення завершення війни
Зеленський прибув на засідання Генасамблеї ООН
22 вересня, 16:39
Пожежа після вибуху
В Ярославській області у РФ стався вибух на пиротехнічному заводі: є загиблі
29 вересня, 01:27
Путін довів штат російської армії до 1,55 млн військових
Путін учетверте за рік збільшив чисельність російської армії
28 вересня, 20:50
Путін всіма силами намагається продовжити війну
The Telegraph: Путін повторює основну помилку Брежнєва
1 жовтня, 04:08
Попри заяви про готовність до миру Росія активізувала удари по Києву
Україна передасть США список цілей для «пекельних санкцій» проти РФ – ABC News
1 жовтня, 10:46
Борис Апрель разом зі сценічним імʼям змінив свій образ
Втік за кордон та змінив стать. Борис Апрель неочікувано зʼявився у новій «Фабриці зірок»
12 жовтня, 15:35
Обвинувачений перебуває під вартою з 26 липня 2024 року
Обвинувачений у вбивстві Ірини Фаріон отримав довічне
1 жовтня, 15:28
Раніше повідомлялося, що Віткофф і Кушнер можуть найближчим часом приїхати до Росії
Кушнер та Віткофф відклали свій візит до Москви – Axios
12 жовтня, 06:14

Події в Україні

ГУР знищив центр підготовки операторів дронів російської армії на Херсонщині (відео)
ГУР знищив центр підготовки операторів дронів російської армії на Херсонщині (відео)
Росія відреагувала на «мирний план США» із чотирьох пунктів
Росія відреагувала на «мирний план США» із чотирьох пунктів
У Києві четверта від початку доби повітряна тривога тривала 39 хвилин
У Києві четверта від початку доби повітряна тривога тривала 39 хвилин
Зеленський заявив про знищення літаків РФ, готових атакувати Україну
Зеленський заявив про знищення літаків РФ, готових атакувати Україну
Окупанти вдарили по складу «Нової пошти» на Дніпропетровщині: спалахнула пожежа
Окупанти вдарили по складу «Нової пошти» на Дніпропетровщині: спалахнула пожежа
Зеленський показав наслідки удару реактивного шахеда по супермаркету та звернувся до світу
Зеленський показав наслідки удару реактивного шахеда по супермаркету та звернувся до світу

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 жовтня: ситуація на фронті
273K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 жовтня 2026
153K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
78K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
69K
Жінка викупила маєток на Полтавщині, який забрали у родини 100 років тому

Новини

Дизельна угода Трампа з Путіним обернулася новими проблемами для республіканців
Сьогодні, 14:10
Стамбул накрила потужна повінь: двоє людей загинули, сотні опинилися у водяній пастці
Сьогодні, 13:19
Партнери позбавляють Україну одного зі способів збивати реактивні шахеди – Флеш
Вчора, 12:03
Справа «Північних потоків»: активісти зберуться біля суду в Гамбурзі
13 жовтня, 21:40
Al Jazeera про Буданова: «Харизматичний військовий лідер» із президентськими перспективами
13 жовтня, 17:12
Генштаб повідомив про ураження бази «Іскандер» та складів окупантів
13 жовтня, 11:55

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua