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Росія показує середній палець усьому світу – Зеленський про розмову Трампа та Путіна

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Росія показує середній палець усьому світу – Зеленський про розмову Трампа та Путіна
фото: Офіс президента

«Якщо сильні не зупиняють Путіна, це означає, що вони розділяють із ним відповідальність»

Президент України Володимир Зеленський опублікував допис, у якому зазначив, що з Росією вже проведено чимало переговорів на різних рівнях, «але жодні розмови не привели не тільки до надійного миру, але й навіть до зупинки війни», інформує «Главком».

«На жаль, Путін відчуває безкарність і навіть після всіх жахливих російських ударів нібито готує ще якісь «відповіді». Це означає, що кожним новим ударом, кожною новою відстрочкою дипломатії Росія показує середній палець усьому світові.

Усім, хто не хоче посилювати тиск на Росію. Хоча це Росія повинна шукати миру. Це в них там, у Москві, мають відчувати, що війна має свою ціну – велику ціну, і найвищу саме для агресора», – наголосив президент.

Він зазначив, що якщо світ слабко реагує на погрози Путіна, то диктатор бачить у цьому готовність країн заплющити очі на його дії.

«Коли він не відчуває сили та тиску, а відчуває слабкість, він завжди вчиняє нові злочини. Він розцінює таке ставлення як мовчазний дозвіл – дозвіл на нові звірства, нові удари, нові вбивства.

Тому ми в Україні так вдячні всім у світі, хто намагається зупинити війну і російські удари. Усім, хто каже вбивці, що той отримає заслужене покарання. Усім, хто каже, що російські ракети і бомби повинні перестати забирати життя людей. Росія має повернути мир», – написав Зеленський.

За його словами, російська армія завдала по Україні ударів із застосуванням майже 27 700 авіабомб, майже 11 200 «шахедів» та майже 9000 ударних безпілотників інших типів, а також більш ніж 700 ракет, зокрема, балістичних. Президент додав, що це менш ніж за пів року.

«Якщо сильні не зупиняють Путіна, це означає, що вони розділяють із ним відповідальність. А якщо вони хочуть, але не можуть його зупинити, Путін більше не вважатиме їх сильними.

Такий темп російських ударів, і вони в Росії взяли саме такий темп абсолютно свідомо з перших днів повномасштабної війни. Росія перебудувала свій державний, суспільний та економічний устрій заради можливості безкарно і масово вбивати людей в інших країнах», – наголосив президент.

Зауважимо, що Трамп поговорив із Путіним. Останній пообіцяв «відповідь» за атаки на аеродроми. Так, вперше зʼявилася реакція Путіна на спецоперацію СБУ «Павутина», завдяки які було знищено літаки на аеродромах РФ.

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Теги: війна путін Володимир Зеленський погрози

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