Бізнесове розлучення Петра і Марини Порошенків. Нові деталі скандальної справи

Подружжя експрезидента взялося ділити майно: чому йому це не вдалося?

Майже 350 кілометрів від столиці. Районний суд Крижополя на Вінниччині розглядає непересічну справу. Колишня перша леді країни Марина Порошенко вимагає поділити майно, спільно нажите з п’ятим президентом Петром Порошенко. На такий неординарний крок Марина Анатоліївна наважилася після того, як нинішній глава держави Володимир Зеленський запровадив безтермінові санкції проти її чоловіка.

Задумка Порошенків умить стала відомою всій країні. 25 квітня медіа замайоріли заголовками на кшталт «Справа на 17 млрд грн. Марина Порошенко подала до суду на чоловіка», «Марина Порошенко через суд вимагає в Петра Порошенка понад 17 млрд грн», «Марина Порошенко звернулась до суду для поділу майна з Петром Порошенком».

Хвиля суспільного обговорення, як зазвичай, породила й гору домислів: мовляв, колись перша пара країни зібралася розлучатися. Саме тому подружжя Порошенків відразу кинулося один одному в обійми із зізнаннями на публіку.

– Кохаю, – лаконічно написав у своєму Facebook Петро Олексійович.

скріншот із Facebook Петра Порошенка

– Поруч завжди, – відповіла дружина Марина, опублікувавши у соцмережі щемливу світлину.

скріншот із Facebook Петра Порошенка

Та ці привселюдні любощі закінчилися на порозі суду. До будинку правосуддя Марина Порошенко прийшла з цілком конкретною метою – переписати на себе один із основних активів чоловіка-експрезидента.

«Позов про розподіл майна – спільна тактика захисту родини Порошенків від спроб Зеленського заблокувати Петру Порошенку можливість фінансувати допомогу ЗСУ і політичну діяльність. Оскільки Зеленський своїм указом про санкції заборонив Петру Порошенку вчинення будь-яких правочинів, навіть сплату податків, розблокувати фінансування Благодійного Фонду Порошенка можна лише через відповідне рішення суду», – так з пафосом розтлумачила загадкову схему поділу майна пресслужба партії Порошенка «Європейська солідарність».

Картини – чоловіку, бізнес – собі

Отже, на які сімейні статки претендує Марина Порошенко? Номер 1 у списку бажань позивачки – контрольний пакет (8190 акцій або частка 78,93%; вартість цих акцій оцінено у 8,33 млрд грн) закритого недиверсифікованого корпоративного інвестиційного фонду «Прайм Ессетс Кепітал». Майже 20 років незмінним його власником є Петро Порошенко.

Інвестфонд було зареєстровано 2006 року. За даними ЗМІ, «Прайм Ессетс Кепітал» володіє 10 компаніями, включаючи аграрні – «Крохмалпродукт», «Укпромінвест-Агро», медійні – «5 канал», «Трускавецьке телебачення», «Радіо Дрогобича» і фірма «Екран» та деякі промислові підприємства.

Інвестфонд «Прайм Ессетс Кепітал» володіє 10 компаніями Петра Порошенка графіка: програма «Схеми»

Лише за час вторгнення «Прайм Ессетс Кепітал» приніс Порошенку солідні доходи у вигляді дивідендів: за 2024 рік – 1,6 млрд грн, 2023 рік – 8,38 млн грн за 2022 рік – 352,5 млн грн.

Варто нагадати: за рік до повномасштабної війни інвестфонд Порошенка засвітився у гучній угоді. Колишній народний депутат від Партії регіонів Володимир Макеєнко і кіпрський офшор Parlimo Trading Limited уклали з «Прайм Ессетс Кепітал» договір про продажу телеканал «Прямий» за 462,2 млн грн.

Сам факт продажу телеканалу фігурує у кримінальному провадженні за ознаками ухилення від сплати податків і відмивання майна, одержаного злочинним шляхом. У рамках досудового розслідування влітку 2024 року Феміда арештувала низку майна та активів ексрегіонала Макеєнка.

Окрім інвестфонду, Марина Порошенко просила суд віддати їй заощадження чоловіка. Ідеться про 2,23 млн грн, які лежать на рахунках Міжнародного інвестиційного банку (фінустанова належить Петру Порошенку; у квітні 2025 року Нацбанк оштрафував її на 20 млн грн за порушення законодавства щодо відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом); 986,6 тис. грн – у «РВС Банку».

Іще позивачка зауважила: їй мають відійти 55,19 млн грн – гроші на рахунках Міжнародного інвестиційного банку і 3,17 млн євро готівкою.

Натомість за Петром Порошенком (про що було вказано у позові про поділ майна подружжя) залишалися: мотоцикл Honda CMX 1100D, 2021 року випуску; напівпричіп King Trailers GTS443-17.5, 2001 року випуску; автомобіль Volvo S90 2.0 T8, 2021 року випуску; 93,93% частки у статутному капіталі ТОВ «Фірма Екран» (за даними аналітичної системи Youcontrol, з лютого 2016 року це підприємство перебуває у стані припинення); невиплачена частина прибутку від Sequent Schweiz AG (попередня назва «Ротшильд Траст») на суму $20 млн; 3,19 млрд грн готівки.

А ще колишньому президенту, за задумом його дружини, повинні перепасти 43 картини, скульптура довгоного слона Сальвадора Далі (її у 2012 року Петро Порошенку придбав за $338,5 тис. на аукціоні на Sotheby’s у Нью-Йорку). Ці предмети мистецтва п’ятий глава держави щорічно відображає у своїх е-деклараціях. Нижче наводимо перелік картин, які належать Петру Порошенку:

Мідушевський Іван «Копія картини Мурильо «Різдво Богородиці» полотно (дубльоване), олійна фарба;

Котарбінський Вільгельм «Римська красуня з голубами» полотно, олійна фарба;

Котарбінський Вільгельм «Поцілунок» полотно (дубльоване), олійна фарба;

Костянтин Горбатов «Капрі» полотно, олійна фарба;

Рєпін Ілля «Козаки на Чорному морі» полотно, олійна фарба;

Атрибутування як Лука Джордано, Католицька милість, полотно, олія;

Тропінін «Портрет чоловіка в окулярах», олія, полотно, 1846 рік;

Юлій Клеве «Берег річки взимку» полотно, олія;

Левітан Ісаак «Болото ввечері» полотно, олія, 1882 рік;

Айвазовський «Хвиля», полотно, олія, 1848 рік;

Айвазовський «Рибальський човен з Російським торговим бригом на якорі», полотно, олія, 1891 рік;

Платонов Харитон «Дівчинка у джерела», полотно, олія, 1891 рік;

Коровін Костянтин «Балерина в зеленій сукні», полотно, олія, 1921 рік;

Коровін Костянтин «Сутінки», полотно, олія, 1926 рік;

Костянтин Горбатов ,«В ночі», полотно, олія;

Харитон Платонов «Сільський пейзаж з церквою» полотно, олія, 1872 рік;

Юлій Клевер «Лісний захід», полотно, олія, 1895 рік;

Василь Котарбінський «Танець», полотно, олія;

Володимир Маковський «Проповідь в Українській церкві», полотно, олія;

Вільгельм Котарбінський «Схід місяця», дошка, олія;

Володимир Маковський «Перший по дороги з Києва», 1888 рік;

Карл Брюллов «Сцена з Італійської життя», папір, олівець;

Костянтин Крижітскій «Озеро в Горах», 1908 рік;

Костянтин Горбатов «Зимовий пейзаж», полотно, олія;

Юлій Клевер «Натюрморт з вазою з гілкою червоної смородини», полотно, олія, 1919 рік;

В. Д. Полєнов «Перший сніг» картина, олія, полотно;

Г.П. Кондратенко (1854-1924) «Кримський пейзаж з возами» олія, полотно;

І. І. Левітан «Пейзаж з річкою» чи «Річка, Краєвид» полотно, олія;

Сер Пітер Пауль Рубенс «Святий Михайло, що усмиряє Люцифера», дошка, олія;

Ян Брюгель ІІ «Алегорія води», дошка, олія;

Алесандро Філіпепі «Мадонна з дитиною», темпера, дерево, олія;

Еухеніо Лукас Веласкес «Бій биків», полотно, олія;

Джовані Батіста Сальві «Мадонна під час молитви» олія, полотно;

А.В. Дейк «Розіп ятий Ісус, обожнюваний святим Домініком та Катериною Сієнською» дубова рама, олія;

Ель Греко і Студія «Благовіщення» полотно, олія;

Бартоломе Естебан Мурільйо «Непорочне зачаття» полотно, олія;

Гвідо Рені «Каяття Святого Петра» полотно, олія;

Тіціан «Каяття Марія Магдаліна», олія, полотно;

Гвідо Рені «Св. Маргарет Антіохійський»;

Р. Фрателлі «Молода дівчина з йоркширським тер'єром і кошеням»;

Франческо Боттічіні «Мадонна та дитина з немовлям Святого Іоанна Хрестителя у пейзажі», 15 століття;

Джованні Антоніо Согліані «Мадонна з немовлям»;

П’єр Огюст Ренуар «Шале Бланше Пірсона в Пурвілль» полотно, олія;

Ренуар «Жінка в зеленому кріслі», близько 1900 року, полотно, олія;

Рене Магрітт «Обіцянка», гуаш та олівець на папері, 1950 рік.

У 2020 році Порошенки пережили справжнє потрясіння: Державне бюро розслідувань визнало приватну колекцію картин речовим доказом у кримінальній справі за фактами контрабанди, ухиленні від сплати податків, відмивання майна, одержаного злочинним шляхом і підробленні документів. Столичні суди за клопотаннями правоохоронців кілька разів накладали арешти на картини, а адвокати Порошенка їх скасовувати в апеляційному суді. Сама ж колекція на той момент експонувалася у Національному центрі народної культури «Музеї Івана Гончара».

Петро та Марина Порошенки милуються картинами, які є їхньою власністю, у Музеї Івана Гончара фото: УНІАН

Станом на весну 2024 року, кримінальне провадження, де згадуються картини Порошенка, не було закрито. Зокрема, у березні минулого року захисник експрезидента просив суд зобов’язати співробітників ДБР повернути його клієнту копію митної декларації і платіжне доручення, які стосувалися купівлі цієї колекції картин. Однак Феміда відмовила, бо адвокат не надав відповідних оригіналів документів.

Суд «розкусив» Порошенків

У свою чергу Крижопільський районний суд ухвалив неочікуване рішення для позивачки та її чоловіка: закрив провадження в справі за відсутності предмета спору. Феміда зазначила: згідно зі статею 71 Сімейного кодексу, майно, що є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя, ділиться між ними в натурі. Якщо дружина та чоловік не домовилися про порядок поділу майна, спір може бути вирішений судом.

У випадку з сім’єю Порошенків, на думку суду, є усна домовленість про поділ майна. До того ж позивач не надала доказів про неможливість добровільно оформити домовленість про поділ майна, яке зазначено у позові із присудженням відповідних об’єктів майна кожному із подружжя, як досягли згоди сторони.

Ба більше: у позовній заяві, як сказано в судовій ухвалі, Марина Порошенко просила Феміду залишити у спільній сумісній власності решту майна подружжя, крім того, яке позивачка хотіла поділити.

Після ухвалення вердикту адвокат Порошенка Ілля Новіков наполягав: предмет спору існує. І ще раз нагадав про підтекст цього позову. «Мова йде про те, що Марина Порошенко, яка не перебуває під санкціями, не має змоги розпоряджатися чи повноцінно користуватися своєю половиною спільного майна. Вона звернулася до суду за захистом цього права, але суд у цьому їй відмовив», – заявив юрист Петра Порошенка.

Насправді ж повноцінно розпоряджатися важливим активом, на кшталт інвестиційного фонду «Прайм Ессетс Кепітал» (куркою, яка несе золоті яйця), не може Петро Порошенко. Один із видів санкцій забороняє здійснювати «виплати дивідендів або інших платежів, пов’язаних із корпоративними правами (правом власності на частку, акції, паї) на користь особи щодо якої застосовані санкції та осіб, що діють від її імені». Як свідчать дані реєстру декларацій, востаннє «Прайм Ессетс Кепітал» перерахував Петру Порошенку 40 млн грн дивідендів аж 8 січня. Себто за місяць до запровадження персональних санкцій Радою національної безпеки і оборони, схвалених Володимиром Зеленським…

Віталій Тараненко, «Главком»