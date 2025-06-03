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Українці знайшли слабке місце Росії: роз'яснення експосла США

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Українці знайшли слабке місце Росії: роз'яснення експосла США
Гербст: Україні потрібна підтримка – і вона може змінити хід війни
фото: glavcom.ua

Джон Гербст наголошує на ефективності українських дронів у глибині РФ
 

Колишній посол США в Україні та аналітик Atlantic Council Джон Гербст вважає, що операція «Павутина», проведена Службою безпеки України 1 червня, підкреслює вразливість Росії до нетрадиційних українських атак. На його думку, такі дії змушують Москву бути обережнішою у використанні бомбардувальників, що зменшує їхню роль в атаках на інфраструктуру та міста України, йдеться в статті «Главкома» «Україна перевершила НАТО. Експерти різних країн розплутують «Павутину».

За словами аналітика, успіх СБУ під час операції «Павутина» став черговим прикладом того, як нестандартний підхід українців дає конкретний стратегічний результат.

«Це ще зменшить роль російських бомбардувальників у атаках на лінії фронту, інфраструктуру та українські міста», – зазначив Гербст.

Американський аналітик наголосив, що російська армія досі має велику кількість ракет і безпілотників, однак нестандартні атаки українців можуть ефективно знижувати бойову спроможність РФ.

«Операція «Павутина» показала, наскільки вразлива Росія до нетрадиційних українських атак. Саме вони стали візитною карткою цієї війни. Ми це вже бачили у 2022 році, коли Україна зуміла провести контрнаступ і змусити росіян відступити з півночі. Або коли російський флот був змушений відступити з Чорного моря», – додав він.

Гербст наголосив на потребі рішучішої підтримки України з боку США та союзників. На його думку, поставки винищувачів F-16 і ракет ATACMS можуть змінити розклад сил. На його переконання, вчасне ухвалення таких рішень не тільки зупинить агресію, а й може стати запорукою історичного миру.

«США мають дати Україні все необхідне – швидко й без зволікань. Винищувачі, далекобійні ракети – все, що дозволить українцям виграти. Політики, які зараз допоможуть Україні отримати перемогу, заслуговуватимуть на Нобелівську премію миру», – підсумував Гербст.

Як відомо, Служба безпеки України оприлюднила нові дані щодо масштабів своєї успішної спецоперації «Павутина», яка призвела до значного ураження стратегічної авіації Російської Федерації. За інформацією СБУ, орієнтовна вартість уражених літаків становить близько $7 млрд. Зокрема, супутниковий знімок підтвердив знищення щонайменше одного літака А-50 на аеродромі «Іваново».

Внаслідок операції «Павутина» було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування Росії. Операція Служби безпеки України «Павутина» викликала серйозне занепокоєння в Кремлі, оголивши вразливість стратегічної авіації Росії, зокрема літаків, які входять до її «ядерного» повітряного флоту.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони США Піт Гегсет отримував регулярні оновлення щодо спецоперації з ураження літаків російської авіації під назвою «Павутина», яку реалізувала Служба безпеки України. 

До слова, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що спецоперація СБУ «Павутина» була необхідною відповіддю на постійні атаки Росії по цивільній інфраструктурі та мирному населенню.

Також «Главком» повідомляв про результати другого раунду прямих україно-російських переговорів у Стамбулі, які відбулися 2 червня.

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Теги: росія війна Україна

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