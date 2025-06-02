У Стамбулі відбудеться зустріч делегацій України та РФ: що відомо

Палац Чираган на березі Босфору стане місцем зустрічі делегацій України та Росії

У понеділок, 2 червня, у Стамбулі має відбутися зустріч між українською та російською делегаціями. «Главком» зібрав усе, що відомо, про зустріч станом на ранок.

Як повідомили в Управлінні комунікацій Турецької Республіки, переговори призначено на 13.00 у понеділок у палаці Чираган. Як стверджують турецькі ЗМІ, місце з самого ранку перевіряють фахівці із собаками на предмет виявлення бомб.

Що відомо про українську делегацію

Українську делегацію очолить міністр оборони Рустем Умєров. Напередодні, 1 червня, президент Володимир Зеленський вніс зміни до складу делегації – зі списку виключено Олексія Маловацького, натомість включено Юрія Ковбасу, Євгена Острянського та Андрія Фоміна.

Документ, з яким українська делегація поїде до Стамбула на переговори, містить положення про перемир'я, гарантії безпеки, а також зустріч президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Радник керівника Офісу президента підкреслив, що російська сторона досі не озвучила жодної конкретної позиції чи вимог щодо майбутніх переговорів. Він назвав це «унікальним випадком», коли делегація вирушає на зустріч, не оприлюднивши жодних деталей про свій порядок денний: «Вони не мають публічно пред'явленої позиції, щоб її проаналізувати. Переговори так не ведуться – це свідчить, що вони можуть бути беззмістовними».

Лещенко також зазначив, що навіть за добу до зустрічі Росія не представила жодного «меморандуму», що може свідчити про відсутність реальних намірів завершити війну.

Під час переговорів українська сторона, за словами Лещенка, наполягатиме на таких пунктах:

негайне припинення вогню на суші, в повітрі та на морі;

повернення всіх депортованих дітей;

повернення всіх депортованих дітей; звільнення полонених;

міжнародний моніторинг виконання домовленостей.

Хто представлятиме Росію

Зі боку Росії, за словами Лещенка, участь візьме незмінний склад делегації на чолі з Володимиром Мединським – представники, спроможність яких самостійно ухвалювати рішення викликає сумніви.

Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова заявляла, що російська делегація прибуде до Стамбула з проєктом меморандуму та іншими пропозиціями про припинення вогню.

Глава зовнішньополітичного відомства країни-агресорки Сергій Лавров пояснював, що в основу меморандуму буде покладено принципові для РФ речі – насамперед позиція щодо усунення причин війни. Пізніше стало відомо, що російська делегація на чолі з помічником президента РФ Володимиром Мединський вилетіла до Стамбула вдень у неділю.

Близько 20.00 літак, на борту якого перебувала російська делегація, приземлився у турецькому Стамбулі. Володимир Мединський заявив журналістам, що прилетів на переговори з «гарним настроєм».

Що відомо про місце зустрічі

Цікаво, що цього разу перемовини були перенесені у інше місце із офіційного офісу президента Ердогана до палацу Чираган. Минула зустріч проходила неподалік палацу Долмабахче, теж розташованому на березі Босфору.

Палац Чираган – п'ятизірковий готель мережі Kempinski, який займає відтворена з руїн будівля палацу султана Абдул-Азіза на європейському березі Босфору. У січні 1910 напівдерев'яний палац згорів. Він залишався в зруйнованому стані до 1989 року, коли його відтворенням наспішно зайнялися японські підприємці. Інтер'єри було реконструйовано таким чином, щоб залучати до готелю туристів, а не відбивати історичні реалії. До речі станом на травень 2025 року одна ніч у готелі коштує від $600.

Як пишуть турецькі ЗМІ, місце переговорів між Росією та Україною у Стамбулі співробітники служб безпеки перевіряють на бомби та вибухові пристрої.

Палац Чираган може похвалитись розкішними кімнатами для перемовин

Палац Чираган обстежують за допомогою собак, біля входу встановлюють турнікети. Служба безпеки перевірятиме людей, що входять усередину. Журналістів поки що не пускають на територію.

Нагадаємо, перший раунд російсько-українських переговорів відбувся 16 травня у Стамбулі.