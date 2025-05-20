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Візит кронпринца Норвегії до України, ухвалення санкцій проти РФ. Головне за 20 травня

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Візит кронпринца Норвегії до України, ухвалення санкцій проти РФ. Головне за 20 травня
Глава держави подякував за візит, який кронпринц розпочав із відвідання військово-медичного реабілітаційного центру в Ірпені
фото: president.gov.ua

Британія вдарила санкціями по Санкт-Петербурзькій валютній біржі

Британія вдарила санкціями по Санкт-Петербурзькій валютній біржі. Зеленський зустрівся із кронпринцом Норвегії, який вперше приїхав до України. Суд скасував вирок екснардепу Онищенку у «газовій справі» – Transparency International. Масштабний збій зв'язку в Іспанії: недоступні навіть лінії екстрених служб.

«Главком» зібрав усі головні новини за 20 травня, аби ви були в курсі новин.

Зеленський зустрівся із кронпринцом Норвегії, який вперше приїхав до України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із кронпринцом Норвегії Гоконом, який вперше приїхав до України. Як передає «Главком», про це йдеться на сайті Офісу президента.

Глава держави подякував за візит, який кронпринц розпочав із відвідання військово-медичного реабілітаційного центру в Ірпені. Також під час зустрічі йшлося про підтримку енергетичного сектору України: Норвегія виділила $450 млн на енергетичну безпеку, а також фінансує закупівлі та постачання природного газу в Україну.

Британія вдарила санкціями по Санкт-Петербурзькій валютній біржі

Велика Британія оголосила про запровадження «широкомасштабних санкцій» проти Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт британського уряду.

Обмеження торкнуться сотні обʼєктів у російських військових, енергетичних, фінансових секторах та тих, хто веде інформаційну війну проти України. Велика Британія та партнери також працюють над посиленням обмеження цін на нафту, що ще більше обмежує критичні доходи від нафти для військової машини Путіна.

Євросоюз схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії

Європейський Союз схвалив новий пакет санкцій проти Російської Федерації. Він спрямований проти майже 200 кораблів «тіньового флоту». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу дипломатії ЄС Каю Каллас.

Євросоюз увів санкції проти Росії за використання хімічної зброї в Україні

Російські війська застосовують проти українських захисників хімічну зброю. З цієї причини проти Росії ввели нові санкції.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Ради Євросоюзу.

Як зазначили в Раді, санкції націлені на війська радіологічного, хімічного та біологічного захисту, 27-й науковий центр і 33-й Центральний науково-дослідний і випробувальний інститут Міністерства оборони РФ. Таке рішення ухвалили на підставі доповідей Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ). ОЗХЗ з'ясувала, що в російській зброї міститься CS (2-хлорбензальмалононітрил).

Масштабний збій зв'язку в Іспанії: недоступні навіть лінії екстрених служб

Усі провідні оператори зв'язку в Іспанії, включаючи Movistar, Orange, Vodafone, Digimobil та O2, зазнали масштабного збою. Мільйони користувачів залишились без можливості здійснювати дзвінки, отримувати текстові повідомлення та користуватися мобільним інтернетом. За даними вебсайту DownDetector, проблеми почалися близько 5 ранку і швидко поширилися на більшу частину країни, охопивши всі великі міста, такі як Мадрид, Малага, Барселона, Валенсія та Севілья. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LBC.

Суд скасував вирок екснардепу Онищенку у «газовій справі» – Transparency International

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала вирок у «газовій справі» колишнього нардепа Олександра Онищенка та призначила новий розгляд справи в першій інстанції. Як передає «Главком», про це повідомляє Transparency International Ukraine.

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Теги: санкції Норвегія Велика Британія Володимир Зеленський вирок Європейський союз обмеження

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