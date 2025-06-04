Трамп поговорив із Путіним. Останній пообіцяв «відповідь» за атаки на аеродроми

Трамп: Це була хороша розмова, але не та розмова, яка призведе до негайного миру

Диктатор РФ Володимир Путін та президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову. Як передає «Главком», про це Трамп повідомив у соцмережах.

Так, вперше зʼявилася реакція Путіна на спецоперацію СБУ «Павутина», завдяки які було знищено літаки на аеродромах РФ.

«Путін сказав, і дуже рішуче, що йому доведеться відповісти на нещодавню атаку на аеродроми. Ми обговорили напад України на російські літаки, що стояли на стоянці, а також різні інші атаки, що відбуваються з обох сторін. Це була хороша розмова, але не та розмова, яка призведе до негайного миру», – заявив Трамп.

Також лідери держав обговорили тему Ірану та ядерної зброї. Трамп вважає, що Путін «міг би бути корисним» у перемовинах із Іраном.

«Ми також обговорили Іран і той факт, що час для рішення Ірану щодо ядерної зброї спливає, і це рішення має бути прийняте якнайшвидше! Я заявив Путіну, що Іран не може мати ядерну зброю, і я вважаю, що в цьому питанні ми були згодні. Путін запропонував, що він візьме участь у переговорах з Іраном і що він, можливо, міг би бути корисним для швидкого завершення цих переговорів», – підсумував Трамп.

До слова, диктатор РФ Володимир Путін не підтримав пропозицію про зустріч України та Росії на рівні лідерів. Як передає «Главком», запис його заяви показав Кремль.

До того ж, українську владу Путін порівняв з «терористами». Він прокоментував підриви залізниці у Брянській та Курській областях РФ за день до другого раунду мирних перемовин у Стамбулі, назвавши це «терористичним актом». Російський лідер звинуватив в ухваленні рішення щодо підривів саме Україну і заявив, що це буцімто зробили для зриву перемовин.

Водночас Путін не прокоментував спецоперацію СБУ «Павутина», завдяки які було знищено літаки на аеродромах Росії, та не відреагував на підриви Кримського моста.

Як відомо, спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що атака Служби безпеки на російські аеродроми збільшила рівень ризиків у війні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву посадовця в ефірі Fox News.

Йдеться про атаки на російські авіабази, розташовані глибоко в тилу в Сибіру та на крайній півночі Росії, на відстані до 4300 км від фронту. Україна підтвердила, що ціллю були саме аеродроми, з яких РФ запускає ракети по українських містах.